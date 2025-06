I dalje sunčano i vruće, evo kada stiže promjena i pad temperatura za devet stupnjeva

Sutra u ponedjeljak sunčano i toplo na Jadranu i vruće. Bura u slabljenju i skretanju na maestral koji će poslijepodne na srednjem i južnom Jadranu biti umjeren do jak. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 19 do 22C, a na Jadranu oko 25. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 34, na Jadranu od 32 do 36.C. Ultravioletni indeks visok i vrlo visok te izbjegavajte izlaganje suncu u podnevnim satima. Temperatura mora je od 24 do 26C, a rijeka oko 23C.