Tlo je važnije od same trave
Jednostavne metode njege: Trava u dvorištu će biti zelenija i gušća
Zelen, gust travnjak nije rezultat skupih trikova, nego dosljedne njege. Već nekoliko jednostavnih navika može napraviti veliku razliku kada je riječ o vašem dvorištu.
Oglas
Naime, većina ljudi radi istu pogrešku jer kosi travu prenisko. Potrebno je ukloniti najviše trećinu visine trave pri jednom košenju jer prekratka trava slabi korijen i žuti.
Stručnjakinja za vrtlarstvo Sarah Bendrick upozorava da prečesto ili preagresivno košenje slabi biljku i čini je podložnijom suši i bolestima. Viša trava zapravo znači jači korijen i prirodnu zaštitu od korova, što izravno utječe na intenzivniju zelenu boju, piše klix.ba.
Zalijevanje: Rjeđe, ali pametnije
Jedan od najvažnijih faktora je voda, ali ne na način na koji mnogi misle. Umjesto svakodnevnog laganog zalijevanja, stručnjaci preporučuju rjeđe, ali dubinsko natapanje tla.
Tlo je važnije od same trave
Ako travnjak ne izgleda dobro, problem često nije u travi nego u tlu. Stručnjaci preporučuju aeraciju (prozračivanje tla) i dodavanje komposta kako bi voda i hranjive tvari lakše dolazile do korijena.
Matthew Koch, istraživač iz ScottsMiracle-Groa, naglašava da je zdravlje tla ključno za brz i gust rast trave.
Gnojivo i sitne navike koje čine razliku
Umjereno gnojenje, posebno u proljeće i jesen, pomaže travi da dobije bogatu zelenu boju. Međutim, previše gnojiva može izazvati suprotan učinak i oštetiti travnjak.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas