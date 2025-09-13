Zanimljiv kozmetički dodatak
Parfemi za kosu: Kako se koriste i gdje točno u Hrvatskoj nabaviti ovaj hit kozmetički proizvod?
Za razliku od klasičnih parfema, parfemi za kosu posebno su formulirani da ju ne oštećuju niti isušuju.
Svi volimo miris svježe oprane kose, no on nekada ne traje dugo pa je već drugi dan kao da je nismo ni oprali. U tim trenucima čini se odličnom idejom poprskati vlasi pokojom kapi omiljenog parfema kako bismo je dodatno osvježili.
Međutim, ova navika kosi ne čini dobro.
Naime, svakodnevno raspršivanje kose uobičajenim parfemom može je učiniti suhom, oštećenom te sklonijom kovrčanju i lomljenju jer obični parfemi imaju sastojke koji su najčešće agresivni prema vlasima, poput etilnog alkohola.
Upravo zato su izmišljeni parfemi za kosu - lakša, manje koncentrirana alternativa običnom parfemu.
Obično su formulirani na bazi vode, s manjim udjelom alkohola ili potpuno bez njega te s dodatnim prednostima istih sastojaka za regeneraciju koje biste pronašli u svojim omiljenim hranjivim proizvodima za kosu, poput glicerina ili aloe vere.
Zbog svega toga ne otežavaju kosu niti je čine ljepljivom.
Prednosti parfema za kosu
Parfemi za kosu mogu sadržavati eterična ulja i vitamine, zbog čega ih se može koristiti svakodnevno, bez bojazni od štetnih utjecaja na strukturu vlasi.
Osim toga, ovaj zanimljiv kozmetički dodatak produžuje osjećaj svježine između pranja, njegujuća formula sprječava isušivanje, prikladan je za osobe osjetljive na teže parfeme na koži i daje kosi poseban mirisni identitet koji može trajati satima!
I još nešto: parfemi za kosu imaju blaži miris od običnih pa je teško pretjerati.
Kako koristiti parfem za kosu?
Najbolje je nanijeti parfem za kosu na čistu, suhu kosu. Držite bočicu na udaljenosti od oko 15 cm od kose i lagano poprskajte sredinu i krajeve.
Izbjegavajte nanošenje na vlasište kako biste spriječili potencijalno iritiranje ili masnoću.
Nakon nanošenja stilizirajte kosu prema želji. Parfemom možete posprejati četku za kosu pa je lagano raščešljati za ujednačen mirisni učinak.
Osim pravilnog korištenja, važno je pripaziti i gdje držimo parfeme za kosu. Kupaonica nije baš idealno rješenje zbog velike koncentracije vlage i topline. Umjesto toga, parfeme za kosu čuvajte na hladnom, suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.
Preporučuje se pohranjivanje u originalnoj ambalaži kako bi se očuvala kvaliteta mirisa.
Najpopularniji parfemi za kosu
Zadnjih godina tržište parfema za kosu doživljava procvat, a najpoznatiji brendovi nude luksuzne, nježne i dugotrajne formule.
Prema domaćim i stranim recenzijama, ovo su najpoznatiji parfemi za kosu:
- Byredo Mojave Ghost - unisex, dugotrajan, lagan na kosi
- Gisou Honey Infused - hidratizira, daje sjaj, popularan na društvenim mrežama
- Diptyque Hair Mist - svjež, svilenkast, bez alkohola
- Sol De Janeiro Cheirosa 62 Hair & Body Fragrance Mist - dugotrajan, jedinstveni tropski miris, dobar raspršivač
- Kitsch Pistachio Latte - neodoljiv miris po pistaciji, neutralizira neugodan miris kose
Gdje kupiti parfem za kosu u Hrvatskoj?
Sve veći broj drogerija, parfumerija i online trgovina nudi kolekcije parfema za kosu. Preporuka je potražiti ih na specijaliziranim beauty stranicama poput Notina ili u boljim parfumerijama poput Müllera, Martimexa ili Douglasa.
Osim web shopa Notino, možete ih nabaviti i na Look Fantasticu i Cult Beautyju koji oboje šalju pošiljke u Hrvatsku.
Zaključak
I još par savjeta za kraj.
Birajte parfeme za kosu s prirodnim eteričnim uljima umjesto sintetičkih mirisa, jer su nježniji prema vlasištu i ne isušuju kosu, izbjegavajte formulacije s visokim udjelom alkohola, a kod osjetljive ili oštećene kose birajte proizvode s dodatnim hidratantnim i njegujućim sastojcima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare