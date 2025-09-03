Pet uobičajenih savjeta za spavanje koji će zapravo pogoršati nesanicu

Kad san ne dolazi lako, primamljivo je otići ranije u krevet ili ostati dulje ležati, nadajući se da ćemo "nadoknaditi" san – no ta se strategija često obije o glavu. Što više vremena provodite budni u krevetu, to više slabite mentalnu povezanost između kreveta i sna – a jačate vezu između kreveta i frustracije.