Najbolji kuhari upitani koje jelo ne bi nikada naručili - svi su odgovorili isto

Dean Harper, kuhar iz Harper Fine Dininga, rekao je: "Ako se nađete u nekom jeftinijem restoranu, osobno bih izbjegavao rolice od tune. Kod ribe kvaliteta čini ogromnu razliku, a ako nije svježa, što je obično slučaj kada je cijena preniska, to ćete odmah osjetiti. To može biti rizično. Radije izaberite nešto kuhano ili manje rizično. Tako ćete uživati u obroku i izbjeći neugodno iznenađenje."