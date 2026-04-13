Sezona omiljenog voća je počela: Znate li prepoznati domaće jagode?

N1 Info
13. tra. 2026. 19:17
jagode
Ilustracija: Raghavendra Mithare on Unsplash

Štandovi na tržnicama i police u dućanima su se zacrvenjele, stigla je sezona jagoda. Na tržištu se istovremeno mogu naći i domaće i uvozne jagode. Iako na prvi pogled često izgledaju slično, evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da prepoznate domaće jagode.

Glavna razlika između domaćih i uvoznih jagoda ogleda se u okusu. Domaće jagode obično imaju izraženiju slatkoću i jaču aromu, dok uvozne često djeluju blaže i manje intenzivnog okusa, zbog čega mogu ostaviti dojam manje svježine, piše Klix.ba.

Razlika je primjetna i u mirisu. Domaće jagode obično imaju jak i prepoznatljiv miris, dok uvozne često imaju vrlo slab ili gotovo neprimjetan miris. To se najčešće povezuje s činjenicom da se uvozne jagode beru ranije kako bi izdržale transport.

Što se tiče izgleda, domaće jagode su obično nepravilnog oblika, srednje veličine i s prirodnim deformacijama.

Uvozne su obično veće, ujednačenije i vizualno savršenije. Uvozne jagode su čvršće, dok su domaće mekše i sočnije.

Razlikuju se i u boji. Uvozne jagode obično imaju intenzivnu i ujednačenu crvenu boju, dok domaće mogu varirati od svijetlocrvene do tamnijih nijansi. Kod domaćih jagoda unutarnji dio je često svjetliji od vanjskog, što dodatno ukazuje na prirodnije dozrijevanje.

Još jedan detalj po kojem se mogu razlikovati je stabljika. Kod svježe ubranih domaćih jagoda ona je svijetlozelene boje, dok tamnija stabljika može ukazivati ​​na to da je dugo stajala nakon berbe. Domaće jagode često imaju i veći broj sjemenki na površini u usporedbi s uvoznim.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

