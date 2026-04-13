Vremenska prognoza
Stiže promjena, aktiviran i Meteoalarm, bit će obilnije kiše, olujnog vjetra, nevera
Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, sredozemna ciklona utjecat će na vrijeme u Hrvatskoj.
U nastavku ponedjeljka treba računati na jače pogoršanje vremena, osobito kasnije poslijepodne i navečer. Probleme će stvarati jako i olujno jugo, zbog kojeg je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pojačat će i bura pod Velebitom, mogući su udari preko 80 km na sat.
Tijekom noći i utorka lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito duž Jadrana. Lokalno su moguće nevere. Bit će i vjetrovito na moru, na sjevernom dijelu uz buru, južnije još tijekom noći i jutra, olujno jugo.
Srijeda će također biti nestabilna, kiša i pljuskovi bit će češći duž Jadrana i uz Jadran, gdje još lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, uglavnom još tijekom jutarnjih sati. Uz vjetar sjevernog smjera, posvuda manje toplo.
Četvrtak donosi više sunčanih razdoblja, toplije prilike. Tek rijetko gdje još lokalno može pasti malo kiše ili kakav pljusak, uglavnom u kopnenim krajevima.
I tijekom petka slično, uglavnom sunčano i suho, uz tek manju vjerojatnost za koju kap kiše.
Vikend također stabilan, tek potkraj nedjelje raste vjerojatnost za novu oborinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
