Trump: Iran nas je kontaktirao, jako žele dogovor. Nakon njih, mogli bi "svratiti" u još jednu zemlju

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran kontaktirao Sjedinjene Države u želji za postizanjem dogovora, dok istodobno zaoštrava retoriku braneći pomorsku blokadu i upućujući nove prijetnje Kubi, uz nastavak sukoba s papom Lavom XIV. oko rata i diplomacije.

Donald Trump kaže da je Iran kontaktirao Washington, dodajući da oni “jako žele” postići dogovor, piše Al Jazeera. Govoreći o zastoju, Trump je rekao da se pitanje vrti oko iranskog nuklearnog programa, dodajući da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.

Također je rekao: “dogovorili smo puno stvari”, ali je sugerirao da sporazum o iranskim nuklearnim sposobnostima nije postignut.

Trump brani pomorsku blokadu, kaže da SAD neće dopustiti ‘ucjenu’

Trump kaže da je američka pomorska blokada usmjerena na sprječavanje Irana da “ucjenjuje” i “iznuđuje svijet”.

Dodao je da SAD ne ovisi o Hormuškom tjesnacu, rekavši: “Mi ne koristimo tjesnac”, te ustvrdio da zemlja ima “više nafte i plina nego Saudijska Arabija i Rusija”.

Trump je rekao da se “mnoge zemlje” okreću SAD-u za “najbolju i najslađu” naftu te sugerirao da bi se situacija “mogla riješiti i prije toga”.

Na pitanje hoće li druge zemlje podržati blokadu, rekao je: “Ne trebamo druge zemlje”, ali je ustvrdio da su neke ponudile pomoć, dodajući da će detalje objaviti “sutra”.

Trump: SAD bi mogao ‘svratiti’ na Kubu nakon što riješi Iran

Nastavljajući svoje izjave, američki predsjednik uputio je novu prijetnju Kubi, koja je također trenutačno pod američkom blokadom, kao i Iran.

Trump je rekao da bi SAD mogao “svratiti” na Kubu nakon što završi s trenutačnim fokusom na napetosti s Iranom.

Trump pojačava napad na papu Lava

Dodatno je pojačao kritike pape Lava XIV., rekavši da je papino protivljenje “pogrešno”.

Trump je ponovno opisao papu kao “slabog prema kriminalu”, ponavljajući kritike koje je iznio u objavi na društvenim mrežama u kojoj ga je nazvao i “lošim za vanjsku politiku”.

Ove izjave dolaze nakon što je papa Lav rekao da su vatikanski pozivi na mir i pomirenje ukorijenjeni u Evanđelju, dodajući da se ne boji Trumpove administracije.