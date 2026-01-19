Kako prepoznati je li brašno pokvareno: Ovi znakovi će vam pomoći

Najjednostavniji način da provjerite je li se brašno pokvarilo jest miris. Ako osjetite neugodan, užegao ili ustajao miris, takvo brašno ne biste trebali koristiti, bez obzira na datum na pakiranju. Promjena boje, pojava grudica, plijesni ili moljaca također su jasni znakovi da brašno treba baciti.