pravilno čuvanje produžuje rok
Kako prepoznati je li brašno pokvareno: Ovi znakovi će vam pomoći
Iako je brašno toplinski obrađena namirnica s malim udjelom vlage, nepravilno skladištenje može znatno skratiti njegov rok trajanja.
Obično bijelo brašno preporučuje se koristiti šest do osam mjeseci nakon naznačenog datuma, dok cjelovito brašno ima kraći rok te ga je najbolje potrošiti u razdoblju od četiri do šest mjeseci.
Važnu ulogu ima i vrsta brašna – najdulje traje rafinirano bijelo brašno, dok brašna od cjelovitog zrna, kao i ona od orašastih plodova, brže gube svježinu zbog većeg udjela prirodnih ulja, piše klix.ba.
Najjednostavniji način da provjerite je li se brašno pokvarilo jest miris. Ako osjetite neugodan, užegao ili ustajao miris, takvo brašno ne biste trebali koristiti, bez obzira na datum na pakiranju. Promjena boje, pojava grudica, plijesni ili moljaca također su jasni znakovi da brašno treba baciti.
Kako biste izbjegli kvarenje, brašno je najbolje čuvati na suhom i tamnom mjestu, dalje od izvora topline i sunčeve svjetlosti. Umjesto papirnatih vrećica preporučuje se čuvanje u hermetički zatvorenim posudama ili u hladnjaku, što dodatno smanjuje rizik od pojave insekata i vlage.
Iako brašno kojem je istekao rok trajanja često još može biti upotrebljivo, osobito ako je pravilno skladišteno, uvijek je važno osloniti se na vlastita osjetila. Ako postoji i najmanja sumnja u njegovu ispravnost, sigurnije je takvo brašno ne koristiti.
