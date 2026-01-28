Najzdravije brašno, a priprema je skoro besplatna: Samo jedna žlica je prava vitaminska bomba

Ovo najzdravije brašno iznimno je bogato željezom i već je jedna žlica dovoljna da se osigura doza potrebna organizmu.
Osim što je kopriva bogata željezom, ona je i prepuna vitamina i minerala. Jednako ljekovit je i čaj od koprive ili juha. Fino brašno od koprive može se koristiti za izradu domaće kozmetike, dok se od grublje mljevenog brašna može pripremiti hrana ili čaj od koprive.
S obzirom na to da raste u vrtu i uz put, ne košta ništa. Zato je priprema ovog brašna praktički besplatna. Važno je pronaći zdravu, nezagađenu koprivu. Kasno proljeće ili rano ljeto idealno je razdoblje za branje. Ako ne možete pronaći čistu koprivu, bolje ju je kupiti. Mladi listovi sadrže najviše hranjivih tvari.
Pažljivo operite svježe listove i uklonite oštećene. Preporučuje se korištenje rukavica jer kopriva može nadražiti kožu. Oprane listove stavite između dvije krpe kako bi što bolje upile vodu.
Kako se priprema najzdravije brašno?
Možete je sušiti prirodnim putem, no tako postoji rizik od oštećenja, pa je bolje sušiti u pećnici. Zagrijte pećnicu na 120 °C i rasporedite listove u tankom sloju te ih sušite 2–3 sata. Vrata pećnice trebaju biti lagano otvorena (1–2 cm) kako bi vlažan zrak mogao izlaziti. Ako je moguće, uključite ventilator jer će znatno ubrzati cirkulaciju zraka i skratiti vrijeme sušenja.
Kada listovi postanu lomljivi i raspadnu se na dodir, izvadite ih iz pećnice i zgnječite rukama. Odbacite stabljike i sve ostale dijelove koji su još vlažni. Zgnječene listove vratite u pećnicu i sušite još sat vremena kako biste bili sigurni da su potpuno suhi. Nakon toga ih sameljite i prosijte kroz sito. Krupnije čestice koje ostanu u situ možete dodatno samljeti u mužaru te ponovno prosijati.
Od 300 g svježe koprive (listovi i stabljike) ili 150 g svježih listova dobije se oko 20–25 g finog brašna te dodatnih 10–15 g grubo mljevenog brašna koje ostaje nakon prosijavanja. Čuvajte brašno u hermetički zatvorenoj staklenci, na tamnom, suhom i hladnom mjestu.
