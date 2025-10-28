U ovoj zemlji možete kupiti kuću s tri spavaće sobe za manje od 50.000 eura – i živjeti kao u raju

Dok cijene nekretnina u Europi dosežu rekordne razine, na Tajlandu se kuća može kupiti već za dvadesetak tisuća eura – naravno, ako znate gdje tražiti. Najpovoljnije nekretnine nalaze se u ruralnim dijelovima sjevernog i sjeveroistočnog Tajlanda, osobito u regijama poput Chiang Maija ili Isaana. Tamo, gdje je život sporiji, a turizam gotovo nepostojeći, moguće je pronaći skromne obiteljske kuće po cijeni od 20.000 do 30.000 eura. Za taj novac u Zagrebu ili Splitu mogli biste kupiti garažno mjesto.