U ovoj zemlji možete kupiti kuću s tri spavaće sobe za manje od 50.000 eura – i živjeti kao u raju
Ako na globusu tražite zemlju u kojoj možete kupiti nekretninu po cijeni novog automobila u Hrvatskoj, prst će vam se gotovo sigurno zaustaviti na jugoistoku Azije – točnije, na Tajlandu.
Ova država, poznata po gostoljubivim domaćinima, raskošnoj prirodi i niskim troškovima života, sve je češći izbor stranaca koji žele novi početak ili povoljnu investiciju.
Kuće za 20.000 eura? Da, moguće je
Dok cijene nekretnina u Europi dosežu rekordne razine, na Tajlandu se kuća može kupiti već za dvadesetak tisuća eura – naravno, ako znate gdje tražiti. Najpovoljnije nekretnine nalaze se u ruralnim dijelovima sjevernog i sjeveroistočnog Tajlanda, osobito u regijama poput Chiang Maija ili Isaana. Tamo, gdje je život sporiji, a turizam gotovo nepostojeći, moguće je pronaći skromne obiteljske kuće po cijeni od 20.000 do 30.000 eura. Za taj novac u Zagrebu ili Splitu mogli biste kupiti garažno mjesto.
Riječ je o jednostavnim objektima, često tradicionalne drvene konstrukcije, s osnovnim priključcima i funkcionalnim dvorištem. Iako ne nude luksuz, pružaju pristojan dom – idealan za one koji traže mir, prirodu i novi život daleko od užurbanog Zapada, prenosi Nova.rs.
Cijene u popularnim destinacijama
U turističkim mjestima poput Koh Samuija, Hua Hina i Phuketa, cijene su znatno više, ali i dalje niže nego u Europi. Primjerice, u unutrašnjosti otoka Koh Samui može se kupiti manja montažna kuća s bazenom i dvorištem za oko 85.000 eura, dok su one bliže moru dvostruko skuplje. Ipak, čak i u tim područjima moguće je pronaći stanove za oko 35.000 eura, posebno ako se radi o starijim zgradama ili lokacijama udaljenijima od plaže.
Bangkok – drugi svijet
Glavni grad Bangkok ipak se izdvaja kao pravi „teškaš“ na tržištu nekretnina. Ondje cijene kvadrata u središtu dosežu i 3.000 eura, a kuće rijetko koštaju manje od 250.000 eura. S obzirom na to da je riječ o metropoli s više od deset milijuna stanovnika, potražnja neprestano raste. Ipak, oni koji žele izbjeći gradski kaos mogu se lako preseliti u prigradska ili manja obalna mjesta, gdje su cijene višestruko niže, a kvaliteta života ugodnija.
Što stranci mogu kupiti?
Za strance koji žele kupiti kuću na Tajlandu postoje određena pravila: mogu posjedovati nekretninu, ali ne i zemljište na kojem se ona nalazi – osim ako nisu u braku s tajlandskim državljaninom ili ako ne osnuju tvrtku registriranu u toj zemlji. Najčešće rješenje je dugoročni najam zemljišta (na 30 godina, s mogućnošću produljenja).
Postoje i druga specifična pravila koja nisu nepremostiva, ali zahtijevaju pravnu podršku i pažljivo planiranje.
Tajland kao stil života
Ono što Tajland nudi nije samo niska cijena, već i prilika za potpuno drugačiji način života. Klima omogućuje uzgoj vlastitog voća i povrća, lokalna je hrana ukusna i povoljna, a zdravstveni sustav, osobito privatne klinike, postaje sve kvalitetniji. Troškovi režija su niski, infrastruktura je pouzdana, internet brz, a međunarodne zračne luke povezuju zemlju s cijelim svijetom.
Vrijedi razmisliti
Kupnja kuće na Tajlandu možda zvuči egzotično, ali uzimajući u obzir rastuće cijene i stres u europskim gradovima, to postaje sve realnija alternativa. Ako sanjate o mirnom životu u prirodi, možda je upravo Tajland vaše mjesto pod suncem.
I što je najbolje – po cijeni koja se čini gotovo nevjerojatnom.
