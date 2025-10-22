Profesionalni vozač kamiona pokazao je svoju platnu listu — iznos je mnoge ostavio bez riječi

Biti vozač kamiona nije posao za one slabijih živaca – rad je dugotrajan, naporan i pun izazova, piše portal LADBible.
Zamislite: na cesti ste, tišina, mrak, sat pokazuje vrijeme kad biste inače spavali u krevetu. Možete li iskreno reći da biste ostali budni i izdržali takav poremećaj ritma spavanja? Uz to, morate upravljati ogromnim vozilom kroz razne vremenske uvjete, izbjegavati nesmotrene vozače i paziti da se ne zavučete pod most ako previdite ograničenje visine.
Ipak, u Velikoj Britaniji i dalje ima mnogo onih koji biraju ovaj poziv – oko 268.000 vozača kamiona, što je prema podacima britanskog statističkog ureda 16 % manje nego 2017. godine, prenosi slovenski Metropolitan.
Plaća vozača kamiona
Vozač Ashley Hale obožava svoj posao i redovito dijeli svoja iskustva na YouTubeu. U jednom videu otkrio je da vožnjom kamiona zarađuje oko 52.000 funti godišnje (oko 61.200 eura). Objasnio je da ga je netko iz publike pitao koliko realno može zaraditi vozač kamiona – pitanje koje je, čini se, pobudilo veliko zanimanje za ovu industriju.
Ashley je rekao da će pokazati podatke o plaći iz svoje prethodne firme, koja više ne postoji, jer nije želio da se njegovi sadašnji kolege osjećaju neugodno. Tamo je radio cijeli tjedan u vozilu, kao tzv. „tramp vozač“ – vozač koji spava u kamionu.
Na ekranu je prikazao platnu listu koja je pokazala da je zaradio 625 funti (oko 735 eura) za 45-satni radni tjedan. To iznosi približno 32.500 funti (oko 38.200 eura) godišnje, što je u Velikoj Britaniji prilično prosječna plaća. No, kada se dodaju svi dodaci i bonusi, ukupna zarada penje se na oko 52.000 funti godišnje (61.200 eura).
Dodaci i beneficije
Ashley je objasnio da su mu prekovremeni sati plaćeni dvostruko, što mu je donosilo oko 261 funtu (307 eura) dodatno tjedno. Dobivao je i 3 funte (3,50 eura) tjedno dodatka za rad u nepovoljnim terminima – poput kasnovečernjih vožnji.
Ako bi ispunio zadane ciljeve, dobio bi 40 funti (47 eura) bonusa za uspješnost. Uz to, imao je i oko 100 funti (117 eura) tjednog nadomjestka za noćenje izvan doma, što je pokrivalo troškove hrane i smještaja tijekom noćnih vožnji.
Sveukupno je to iznosilo oko 1.000 funti (1.176 eura) tjedno, odnosno gotovo 53.000 funti (62.300 eura) godišnje.
Njegovi su gledatelji bili oduševljeni transparentnošću i pohvalili su ga što je otvoreno podijelio detalje.
Jedan je komentirao:
„Vozači kamiona su vrijedni ljudi i zaslužuju dobru plaću.“
Drugi je dodao:
„Odlično! Razmišljam o promjeni karijere i planiram iduće godine položiti vozački ispit. Ovo je stvarno koristan uvid.“
