Upozorenje za milijune korisnika računala - provjerite svoj laptop odmah ili biste mogli biti u opasnosti

Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows, možda biste trebali provjeriti koju verziju imate. Naime, za sedam dana Microsoft završava besplatnu podršku za popularni Windows 10, a svi koji ga i dalje budu koristili nakon 14. listopada mogli bi se suočiti s ozbiljnim rizikom od sigurnosnih propusta i kibernetičkih napada, piše Mirror.