umjetna inteligencija
Komentar Hrvoja Krešića: Trump direktivom širom otvorio vrata tehnološkim mogulima
Naime samo nekoliko sati nakon našeg razgovora s Kay Firth Butterfield američki predsjednik Donald Trump potpisao je novu, dugo očekivanu izvršnu uredbu o umjetnoj inteligenciji koja zapravo u praksi potvrđuje sve ovo o čemu smo razgovarali.
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Ugledna gošća Kay Firth-Butterfield upravo nam je potvrdila ono od čega mnogi u javnosti strahuju. Pravi novac i interesi Silicijske doline danas diktiraju pravila igre, dok su im vlade uglavnom prepustile kormilo.
Kada tehnološki oligarsi poput Petera Thiela tvrde da je sigurnost etike luksuz i da država ne smije regulirati umjetnu inteligenciju jer će Kina pobijediti u tehnološkom ratu to nije samo teorija. To je politički pritisak koji upravo rađa konkretne zakone.
Ili točnije rečeno - nedostatak istih, za što je najbolji dokaz najnoviji potez iz Washingtona.
Naime samo nekoliko sati nakon našeg razgovora s Kay Firth Butterfield američki predsjednik Donald Trump potpisao je novu, dugo očekivanu izvršnu uredbu o umjetnoj inteligenciji koja zapravo u praksi potvrđuje sve ovo o čemu smo upravo razgovarali.
Iza zvučnog naslova o „promicanju inovacija i sigurnosti“ krije se Trumpova odluka da jednim potezom pera pomete sve restrikcije koje je vezano za razvoj umjetne inteligencije uvela Bidenova administracija te proglasi doktrinu blagog, gotovo nevidljivog nadzora.
Kao što je Firth-Butterfield istaknula aktualna vlast u Washingtonu odlučila je ne donositi ikakve čvrste okvire. Rezultat? Trumpova uredba eksplicitno zabranjuje uvođenje bilo kakvih državnih licenci ili obveznih dozvola za razvoj AI modela.
Umjesto toga uvodi se sustav na bazi – puke dobrovoljnosti.
Tehnološki giganti pozvani su da Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji - moćnom NSA-u - dobrovoljno omoguće uvid u svoje najnaprednije modele i to trideset dana prije javnog lansiranja. Razlog je paničan strah Pentagona od novih modela koji mogu autonomno hakirati računalne mreže. Država želi trideset dana da pokuša podići štit prije nego što ti alati postanu dostupni globalnim suparnicima.
No ako povežemo točke iz uredbe s našim intervjuom, ova uredba otkriva i jednu zastrašujuću istinu: Washington se u potpunosti fokusirao na vojnu i kibernetičku sigurnost. Sve ono o čemu govore etičari pa i sam papa Lav u svojoj enciklici o zaštiti čovjeka, vezi između dezinformacija i demokracije, sudbini tržišta rada i očuvanju same srži ljudskosti u eri u kojoj automatiziramo vlastite umove – ničemu od toga u Trumpovoj uredbi ne postoji niti traga.
U fokusu je isključivo kapitalizam obilja i nadzora u svom najčišćem obliku u kojem interesi građana ostaju daleko iza korporativnih interesa, odnosno interesa najbogatijih i najmoćnijih - poput recimo istih onih ljudi koje se vezuju uz Jeffreya Epsteina.
Kay Firth-Butterfield nas je podsjetila na ključno pitanje: služimo li mi tehnologiji ili ona služi nama? Gledajući novi dekret iz Bijele kuće čini se da je Washington odlučio staviti sve na kartu brzine i profita, nadajući se da u toj utrci s vremenom i Kinom neće izgubiti kontrolu nad sustavima o kojima ovisi naš svakodnevni život.
Je li to bas najpametniji potez - prosudite sami.
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