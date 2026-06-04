Komentar Hrvoja Krešića: Trump direktivom širom otvorio vrata tehnološkim mogulima

Kay Firth-Butterfield nas je podsjetila na ključno pitanje: služimo li mi tehnologiji ili ona služi nama? Gledajući novi dekret iz Bijele kuće čini se da je Washington odlučio staviti sve na kartu brzine i profita, nadajući se da u toj utrci s vremenom i Kinom neće izgubiti kontrolu nad sustavima o kojima ovisi naš svakodnevni život.