JAVLJANJE ZA N1 IZ PODGORICE
Daliborka Uljarević: Vučiću su ove dvije činjenice potpuno nepodnošljive
N1 Info
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04. lip. 2026. 13:40
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Uoči summita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora vratila je zrakoplov sa 87 državljana Srbije koji su procijenjeni kao sigurnosna prijetnja. Srbija je potom na beogradskom aerodromu zadržala 30 crnogorskih državljana, a na graničnim prijelazima od jutros su vidljive duge kolone vozila. O incidentima je iz Podgorice za N1 Studio uživo s Hanan Nanić razgovarala Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje.
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