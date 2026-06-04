Daliborka Uljarević: Vučiću su ove dvije činjenice potpuno nepodnošljive

Uoči summita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora vratila je zrakoplov sa 87 državljana Srbije koji su procijenjeni kao sigurnosna prijetnja. Srbija je potom na beogradskom aerodromu zadržala 30 crnogorskih državljana, a na graničnim prijelazima od jutros su vidljive duge kolone vozila. O incidentima je iz Podgorice za N1 Studio uživo s Hanan Nanić razgovarala Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje.

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