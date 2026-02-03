Zdravko Čolić: Nalazim se izvan zemlje, obitelj mi je dobro

Pojavile su se informacije da je meta možda bio njegov bivši menadžer Adis Gojak, koji živi u kući pored.
Oglas
Na kuću bosanskohercegovačkog pjevača s beogradskom adresom Zdravka Čolića u utorak ujutro oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, saznaje Tanjug. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, a u kući su bili pjevač, njegova supruga i kći.
Sumnja se da je ručna bomba bačena u dvorište, a motiv napada za sada nije poznat. Na očevid je izišao dežurni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu koji zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnosti ovog napada, izvijestio je Tanjug.
Čolić: Svi su dobro
"Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije", istaknuo je Zdravko Čolić preko PR365 Studija, njegove agencije za odnose s javnošću.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas