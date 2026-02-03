Oglas

sve puno policije

FOTO, VIDEO / Pogledajte prve fotografije ispred kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba

author
Nova.rs
|
03. velj. 2026. 13:39

Na kuću pjevača Zdravka Čolića danas je bačena bomba.

Kako se kasnije doznalo, u trenutku incidenta u vili su se nalazili pjevač, njegova supruga Aleksandra i njihova kći Lara, prenio je Telegraf.

Jedino pjevačeva starija kći, Una, u tom trenutku nije bila ondje.

Srećom, svo troje su dobro i nitko nije ozlijeđen.

Ispred kuće je odmah stiglo mnogo policajaca koji su obavljali očevid, ali i građana koji su se okupili kako bi vidjeli što se događa.

Beogard 03. februar 2026. Eksplozivna naprava bomba bačena je na kuću pop zvezde Zdravka Ćolića u Ulici Stojana Đelića na Dedinju Foto:Goran Srdanov/Nova.rs
Beogard 03. februar 2026. Eksplozivna naprava bomba bačena je na kuću pop zvezde Zdravka Ćolića u Ulici Stojana Đelića na Dedinju Foto:Goran Srdanov/Nova.rs
Beogard 03. februar 2026. Eksplozivna naprava bomba bačena je na kuću pop zvezde Zdravka Ćolića u Ulici Stojana Đelića na Dedinju Foto:Goran Srdanov/Nova.rs
