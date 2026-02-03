sve puno policije
FOTO, VIDEO / Pogledajte prve fotografije ispred kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba
Na kuću pjevača Zdravka Čolića danas je bačena bomba.
Kako se kasnije doznalo, u trenutku incidenta u vili su se nalazili pjevač, njegova supruga Aleksandra i njihova kći Lara, prenio je Telegraf.
Jedino pjevačeva starija kći, Una, u tom trenutku nije bila ondje.
Srećom, svo troje su dobro i nitko nije ozlijeđen.
Ispred kuće je odmah stiglo mnogo policajaca koji su obavljali očevid, ali i građana koji su se okupili kako bi vidjeli što se događa.
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Nova.rs Goran Srdanov
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare