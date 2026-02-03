Hajdaš Dončić: Plenković misli da ima više "pjevačeve Hrvatske", a ja da je veća ona "normalna Hrvatska"

Na pitanje Božić smatra li da je HDZ otišao radikalno desno, a SDP radikalno lijevo, Hajdaš Dončić je kazao: "Mogu razumjeti ljude na krajnjem desnom polu, mogu imati suživot s njima, ali ne mogu dopustiti da taj identitet u Hrvatskoj prevlada. To je ključna razlika između mene i HDZ-a. Govorimo o identitetima. Znam da ima više normalne Hrvatske. To ne znači da ljudi koji slušaju tog pjevača ne žele živjeti u normalnoj Hrvatskoj. Postoje ekstremi koji to ne žele. A loše je u toj priči što su se i gospodin Plenković i gospodin Jandroković slizali s radikalnom desnicom. To je vidljivo svima. Budimo pametna Hrvatska."