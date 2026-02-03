zamrznuti pregovori o sucima
Hajdaš Dončić: Plenković misli da ima više "pjevačeve Hrvatske", a ja da je veća ona "normalna Hrvatska"
U Studiju uživo N1 televizije gostovao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Najviše je govorio o dočeku 'brončanih' rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, čiju organizaciju je, nakon propalog dogovora Hrvatskog rukometnog saveza i grada Zagreba zbog inzistiranja HRS-a na gostovanju Marka Perkovića Thompsona, preuzela Vlada.
"Vlada, odnosno Andrej Plenković, koristi isti obrazac prema pjevaču kao što je koristio i njegov prethodnik Ivo Sanader. Dakle, dok im pjevač treba, oni su dobri s njim i mogu ga financirati i kontrolirati i mogu dogovoriti da on ne pjeva pjesme u kojima je ustaški pozdrav. To je klasični HDZ kakav smo vidjeli u doba Sanadera i Karamarka, a sada i Plenkovića", rekao je.
Objasnio je kako je Plenković procijenio da je u Hrvatskoj veća "pjevačeva Hrvatska" nego ona koja nije pjevačeva, dok on osobno smatra da je naviše "normalne Hrvatske".
"Svugdje ima radikalne desnice, ali pristojni europski političari s njom ne surađuju", kazao je.
Događaj u ponedjeljak Siniša Hajdaš Dončić nazvao je "civilizacijskim porazom pravne države".
"U sljedećem trenutku može se dogoditi bilo što. Plenković može doći u vaše dvorište, u vaš stan i proglasiti da je to državna imovina."
"Tomašević je premiran, nekad i sramežljiv"
Za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića ustvrdio je da je "premiran, ponekad i sramežljiv" te da je u ponedjeljka trebao jače istupiti i nastupiti.
"Imao je još instrumenata na raspolaganju. Rekao sam mu to, ali taj će razgovor ostati između mene i njega", dodao je Hajdaš Dončić.
Plenkoviću i HDZ-u zamjera uzurpaciju javnog prostora na dočeku rukometaša držeći da je bilo gore od "piratskog napada" kako je to ocijenio predsjednik Republike Zoran Milanović.
"Plenković misli da će zajahati na isključivoj Hrvatskoj i da će na tome dobiti jeftine političke poene. On je svjestan da koalicijskih partnera više nema. Njegovi partneri u Vladi su na razini statističke pogreške. Ovo je njegova priprema za parlamentarne izbore u kojoj se pokušava dodvoriti identitetu krajnje desnice."
"Pjevač će jedini imati korist od onog jučer"
Na pitanje voditeljice Nataše Božić Šarić je li mu kod Thompsona sporna samo pjesma 'Bojna Čavoglave', šef SDP-a kazao je da je "pjevač sporan jer kroz popularizaciju određene supkulture koja uključuje ustaški pozdrav iz Drugog svjetskog rata bilda svoj rejting".
"On je jedina osoba koja će imati materijalnu korist od onoga jučer. Nitko drugi osim njega. A gdje su Ustav, pravni poredak i Hrvatski rukometni savez? Sve sportske saveze u Hrvatskoj vode HDZ-ovci ili osobe bliske HDZ-u. Ovo jučer bio je čisti dupli pas HDZ-a i HDZ-a. Ako postoji odluka Gradske skupštine, onda se mora poštovati, da pjevač ne može nastupiti. A nastupio je zahvaljujući grubom nasrtaju Plenkovića, ne u organizaciji Grada Zagreba", rekao je.
"Nije problem pjesma, nego ustaški poklič"
"Od ljetošnjeg (Thompsonovog) koncerta je izračunao u glavi da je tzv. Hrvatska tog pjevača brojnija od Hrvatske nepjevača. On misli da će pobijediti u ukupnom srazu na sljedećim izborima s ljudima koji su generalno isključivi. Nitko nije za zabrane pjesama, nego ustaškog pokliča. Uopće nije problem pjesma, nego taj poklič. Sve se vrti oko toga."
Plenković, kaže Hajdaš Dončić, stvara rascjep u hrvatskom društvu.
"Izigrava radikalnog desničara i pokušava skupiti par političkih poena ne shvaćajući da to nije potez državnika."
"Stavili smo HDZ malo na led"
Pojasnio je i odluku SDP-a da zamrzne pregovore s HDZ-om oko imenovanja preostala tri suca Ustavnog suda, koji su trebali biti nastavljeni sljedećeg tjedna.
"Smatramo da sada nema potrebe razgovarati o tome. Malo su na ledu neko vrijeme, to je odgojno-obrazovna mjera jer vidimo da krše Ustav. Oni su kršitelji Ustava. Izbor predsjednika Vrhovnog suda je dogovor predsjednika i premijera, a izbor ustavnih sudaca je dogovor oporbe i vladajućih. To su, dakle, dva različita procesa. Apsolutno sam miran i ne vidim nikakvu paniku o ovome. Nisam zatvorio vrata razgovorima, samo su trenutno suspendirani zbog ponašanja HDZ-a."
Samim načinom izbora ustavnih sudaca dogovorom vladajućih i oporbe Hajdaš Dončić nije zadovoljan i kaže da je nudio konsenzus oko toga.
"Ovakav način izbora nije dobar sa striktnom demarkacijskom linijom HDZ-SDP. Trebali bi se birati konsenzusom, da budu stručni, da se biraju po tome poštuju li ili ne poštuju Ustav. Ovakav izbor sudaca ne valja iako je SDP u prošlosti sudjelovao u takvom načinu izbora. Priznajem da neke stvari ne valjaju ako ne funkcioniraju."
"Mogu razmjeti ljude na desnom polu, ali..."
Na pitanje Božić smatra li da je HDZ otišao radikalno desno, a SDP radikalno lijevo, Hajdaš Dončić je kazao: "Mogu razumjeti ljude na krajnjem desnom polu, mogu imati suživot s njima, ali ne mogu dopustiti da taj identitet u Hrvatskoj prevlada. To je ključna razlika između mene i HDZ-a. Govorimo o identitetima. Znam da ima više normalne Hrvatske. To ne znači da ljudi koji slušaju tog pjevača ne žele živjeti u normalnoj Hrvatskoj. Postoje ekstremi koji to ne žele. A loše je u toj priči što su se i gospodin Plenković i gospodin Jandroković slizali s radikalnom desnicom. To je vidljivo svima. Budimo pametna Hrvatska."
Konstatirao je i da bi situacija u Hrvatskoj bila puno relaksiranija da se Thompson ogradio od NDH.
