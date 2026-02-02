Oglas

proslava bronce

Evo zašto Marko Mamić jedini od reprezentativaca nije bio na dočeku

N1 Info
02. velj. 2026. 20:08
EHF Europsko prvenstvo 2026., utakmica za trece mjesto, Island - Hrvatska. Marko Mamic i Diano Neris Cesko Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane rukometaše

Hrvatski su rukometaši u ponedjeljak dočekani na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Brončani reprezentativci stigli su na glavni zagrebački trg oko 18.30 sati, a uskoro im se na pozornici pridružio i Marko Perković Thompson, koji je otpjevao niz pjesama dok su rukometaši u zagrljaju slavili.

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću (31), kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane rukometaše. Mnogima nije bilo jasno zašto nije bio sa suigračima iz reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića.

Kako doznaju iz 24sataod Drage Ćosića, voditelja ureda za odnose s javnošću, Mamić je propustio doček reprezentacije zbog bolesti. Nije se dobro osjećao i ostao je u hotelu dok su ostali reprezentativci proslavili medalju na Trgu bana Josipa Jelačića.

Brončana medalja Doček rukometaša Hrvatska rukometna reprezentacija Marko Mamić Marko Perković Thompson Zagreb rukometna reprezentacija

