Evo zašto Marko Mamić jedini od reprezentativaca nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane rukometaše
Oglas
Hrvatski su rukometaši u ponedjeljak dočekani na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Brončani reprezentativci stigli su na glavni zagrebački trg oko 18.30 sati, a uskoro im se na pozornici pridružio i Marko Perković Thompson, koji je otpjevao niz pjesama dok su rukometaši u zagrljaju slavili.
Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću (31), kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane rukometaše. Mnogima nije bilo jasno zašto nije bio sa suigračima iz reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića.
Kako doznaju iz 24sataod Drage Ćosića, voditelja ureda za odnose s javnošću, Mamić je propustio doček reprezentacije zbog bolesti. Nije se dobro osjećao i ostao je u hotelu dok su ostali reprezentativci proslavili medalju na Trgu bana Josipa Jelačića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas