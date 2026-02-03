Ustavni stručnjak: Nije Zagreb hrvatski Washington D.C.

Matija Miloš, ustavni stručnjak, bio je gost N1 Studija uživo kod Nataše Božić gdje je komentirao je li Vlada imala pravo organizirati doček rukometaša.
Oglas
"Vlada ima ovlasti donositi zaključke, a ono što ne može je organizirati skup protivno propisima. Vlada se pozvala na zakon o javnim okupljanjima što je propis koji je namijenjen građanima koji organiziraju prosvjede i druga javna okupljanja. Ako se Vlada već odlučila postaviti u poziciju građana onda je trebala poštovati okvire tog propisa - u smislu prijave skupa", rekao je Miloš i dodao:
"Ono što je dodatni problem je činjenica da postoji zakonodavstvo i pravni okvir kojim se uređuje komunalni red i upravljanje komunalnim uslugama i u tom smislu je Vlada morala imati suglasnost grada Zagreba", rekao je Miloš.
"Vlada je zaobišla postojeće pravne postupke i procese kako bi se suprotstavila politici lokalne samouprave", objasnio je Miloš i dodao da grad Zagreb nema poseban položaj nego mora imati položaj kao svaka druga jedinica lokalne samouprave.
"Zagreb nije neka vrsta hrvatskog Washingtona, D.C., koji je direktno podređen središnjoj državi", kaže.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas