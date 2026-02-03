Ustavni stručnjak: Nije Zagreb hrvatski Washington D.C.

"Vlada ima ovlasti donositi zaključke, a ono što ne može je organizirati skup protivno propisima. Vlada se pozvala na zakon o javnim okupljanjima što je propis koji je namijenjen građanima koji organiziraju prosvjede i druga javna okupljanja. Ako se Vlada već odlučila postaviti u poziciju građana onda je trebala poštovati okvire tog propisa - u smislu prijave skupa", rekao je Miloš i dodao: