gotovo 30 godina karijere

Britney Spears prodala prava na sve svoje pjesme

Hina
11. velj. 2026. 07:14
britney spears
VALERIE MACON / AFP

Američka pop zvijezda Britney Spears prodala je prava na svoje pjesme, javili su američki mediji.

Pjevačica (44), poznata po hitovima kao što su "Toxic" i "Oops!… I Did It Again", prodala je prava na svoj katalog glazbenom izdavaču Primary Wave, prema američkom listu The Hollywood Reporter.

Spears je stekla svjetsku slavu krajem 1990-ih, nakon objavljivanja svoje debitantske hit pjesme "Baby One More Time".

Tijekom svoje gotovo 30-godišnje karijere, pjevačica je objavila niz pop hitova kao što su "Gimme More", "Womanizer", "Lucky" i "I'm A Slave 4 U".

Spears i Primary Wave zasad nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

"Nikad se neću vratiti u glazbu"

U siječnju 2024. pjevačica je izjavila da se "nikada neće vratiti u glazbenu industriju". Njena posljednja pjesma bio je duet s Eltonom Johnom objavljen 2022. godine.

Primary Wave je također stekao prava na imovinu Notorious BIG-a, Princea i Whitney Houston.

Detalji prodaje i točna cijena Spearsovog kataloga nisu javno objavljeni.

I poznati umjetnici poput Brucea Springsteena, Justina Biebera, Justina Timberlakea i Shakire nedavno su također prodali svoje kataloge.

Okončano 13-godišnje zakonsko skrbništvo

Kako piše BBC, prodaja dolazi nakon nekoliko burnih godina za pjevačicu, koja je 2021. godine okončala 13-godišnje skrbništvo - zakonsko skrbništvo u kojem je njezinim financijama i osobnim životom upravljao otac.

Pjevačica je 2023. godine objavila svoje memoare pod nazivom Žena u meni, u kojima je detaljno opisala svoje probleme života pod skrbništvom.

Njezin bivši suprug Kevin Federline objavio je vlastite memoare, Mislili ste da znate, krajem 2025. godine.

britney spears pjesme britney spears prodaja prava na pjesme

