Trumpu istječe rok za vođenje rata bez odobrenja Kongresa: "Dvotjedno primirje je to odgodilo"

Neimenovani američki dužnosnik za Reuters je rekao da je dvotjedno primirje započeto početkom travnja bilo u svrhu nadolazećeg roka. "Neprijateljstva koja su započela u subotu, 28. veljače, smatraju se okončanima", rekao je dužnosnik, objašnjavajući stajališta Trumpove administracije. Dodao je i da od početka krhkog primirja prije više od tri tjedna nije bilo razmjene vatre između američkih oružanih snaga i Irana.