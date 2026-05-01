PODJELE OKO DIGITALNOG EURA
Europa želi razbiti dominaciju Vise i Mastercarda, no nisu svi oduševljeni idejom
Europski platni sustav je na rubu najvećeg potresa u desetljećima. Digitalni euro, pritisak za suverenitet američkih platnih divova i ogorčena borba između banaka i Bruxellesa bliže se vrhuncu, a ishod bi mogao utjecati na način na koji Europljani provode čak i najjednostavnija svakodnevna plaćanja.
Digitalni euro je elektronički novac, koji podržava Europska središnja banka (ESB) i osmišljen je da postoji uz novčanice i usluge koje nude komercijalni zajmodavci.
Prema prijedlogu Europske komisije, korisnici bi dobili digitalni novčanik, s ograničenjem potrošnje koje tek treba definirati, koji funkcionira i za online i za offline plaćanja, s transakcijama osmišljenim da se ne mogu pratiti, piše Euronews.
Ako se zakon usvoji prije kraja 2026., moglo bi biti u upotrebi za maloprodajna plaćanja do 2029. godine.
Visa i Mastercard, obje američke tvrtke, čine 61% plaćanja karticama u eurozoni i gotovo sve prekogranične transakcije, prema podacima ECB-a.
Povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću i njegov neprijateljski pristup vanjskoj politici i trgovini ubrzali su raspravu, a na Europskom vijeću sredinom ožujka čelnici EU-a postavili su rok za odobrenje zakona prije kraja 2026. godine. Nastojanja ECB-a da se pokrene jedan od njih dijelom su odgovor na porast privatno izdanih stabilnih kovanica, koje su neprestano nagrizale krajolik plaćanja.
Poruka iz Bruxellesa i institucija diljem kontinenta je jasna: Europa želi kontrolirati vlastiti novac.
Kontrast s drugim velikim gospodarstvima je oštar. SAD su krenule u suprotnom smjeru, unapređujući GENIUS Act kako bi privatnim stabilnim kovanicama dale regulatornu osnovu, a Kina je već uvela svoj digitalni juan. Europa zacrtava srednji put - državno podržan, strogo reguliran i osmišljen kako bi monetarni suverenitet ostao izvan privatnih ruku.
Tko je protiv, a tko za?
Nisu svi uvjereni. Kako zakonodavstvo napreduje, pojačava se protivljenje komercijalnih banaka.
Predsjednik Francuske bankarske federacije Daniel Baal prošlog je mjeseca izravno kritizirao projekt. "Maloprodajni digitalni euro, kako je trenutno dizajniran, remeti ovu ravnotežu pretvarajući novac središnje banke u izravnog konkurenta novcu komercijalnih banaka", rekao je.
Wero, europska platforma za plaćanja koju podržavaju velike banke, također je oprezna. Izvršna direktorica Martina Weimert priznala je mogućnost korištenja offline plaćanja, ali je upozorila da bi status zakonskog sredstva plaćanja, koji bi obvezivao trgovce da prihvate digitalni euro baš kao što moraju prihvaćati gotovinu, stvorio "narušavanje konkurencije".
Pobornici kažu da banke potpuno promašuju poantu. "Kao da gotovina ne postoji, a industrija je tvrdila da je to nepravedno jer je trgovci moraju prihvatiti, a korisnici ne plaćaju naknadu", rekao je za Euronews Peter Norwood, istraživač u Finance Watchu, europskoj neprofitnoj organizaciji koja ima za cilj reformirati financije u javnom interesu.
"Gotovina je javno dobro. To je ono što digitalni euro treba sačuvati u digitalnom dobu", dodao je.
Bez statusa zakonskog sredstva plaćanja, ustvrdio je, projekt nikad ne bi dosegao kritičnu masu. "Ako trgovci ne moraju prihvatiti digitalni euro, neće imati visoku stopu korištenja i neće osigurati kontinuiranu dostupnost javnog novca", naglasio je Norwood.
ECB pokušava smanjiti napetosti oko digitalnog eura tvrdeći da će privatni sektor biti uključen u njegovo oblikovanje i upravljanje. Banka kaže da će komercijalni zajmodavci djelovati kao krajnji pružatelji usluga i da će ih ECB za to kompenzirati. No, protivljenje digitalnom euru proteže se daleko izvan bankarskog sektora.
Zagovornici privatnosti i aktivisti za decentralizaciju izrazili su zabrinutost da bi državna digitalna valuta mogla dati vladama neviđenu vidljivost nad potrošnjom građana i, potencijalno, moć da je ograniče.
Planirano ograničenje pojedinačnih udjela malo je ublažilo te strahove. Glasovi kripto industrije, iako manja snaga u Europi nego u SAD-u, također su se povukli, oprezni prema digitalnoj valuti koja konkurira decentraliziranim alternativama dok istovremeno djeluje pod punom institucionalnom kontrolom.
Čovjek koji drži ključeve
Sudbina digitalnog eura sada uglavnom ovisi o jednoj osobi: Fernandu Navarreteu Rojasu, španjolskom zastupniku desnog centra iz Europske narodne stranke (EPP) koji vodi postupak u Europskom parlamentu, jedinoj instituciji EU koja ga još nije pokrenula.
Njegovo ponašanje u parlamentarnim pregovorima, javni govori i nastupi na industrijskim događajima sugeriraju preferenciju za rješenja privatnog sektora u odnosu na digitalni euro. Navarrete ima bogato iskustvo u bankarskom sektoru. Obnašao je nekoliko visokih pozicija u Španjolskoj banci i bio je direktor financija u Španjolskom službenom kreditnom institutu. Vodio je i ekonomske i javne politike u Zakladi za društvene analize i studije (FAES), desničarskom think tanku povezanom s bivšim španjolskim premijerom Joséom Maríom Aznarom Lópezom.
Prema zapisima s njegovih javnih sastanaka, održao je više od stotinu sastanaka posebno o digitalnom euru otkako je preuzeo taj dosje u prosincu 2024.
S obzirom na to da vlade EU snažno podržavaju projekt, Parlament je mjesto gdje će se bitka dobiti ili izgubiti.
Navarrete je prošlog mjeseca bio iskren o svom skepticizmu, opisujući digitalni euro kao nehitan prioritet. "Žao mi je što smo možda počeli s ne najhitnijim dijelovima zgrade", rekao je i jasno dao do znanja da favorizira privatni sektor, opisujući ga kao "mnogo učinkovitiji".
Poput komercijalnih banaka, upozorio je da bi status zakonskog sredstva plaćanja, koji je nazvao "atomskim oružjem", mogao fatalno potkopati privatne alternative. „Čak i ako (digitalni euro) nije dobar, prisiljeni ste ga koristiti“, rekao je.
Iza kulisa
Prema riječima nekoliko ljudi upoznatih s pregovorima, španjolski zastupnik u Europskom parlamentu koristio je sastanke iza zatvorenih vrata kako bi usporio proces, gurajući svoje stavove u tekst i snažno se zalažući za ključni ustupak: ograničavanje digitalnog eura samo na offline upotrebu, uz obrazloženje da bi online verzija izravno konkurirala Weru, Visi, Mastercardu i drugim privatnim igračima.
Sastanci su postajali sve polariziraniji. S jedne strane, socijalisti (S&D), liberali (Renew Europe), Zeleni i ljevica uglavnom su podržali prijedlog Komisije. A s druge, Navarrete, koji predstavlja EPP, zauzeo je suprotstavljeni manjinski stav, a povremeno su mu se pridružile i krajnje desne stranke, iako je njihova prisutnost bila nedosljedna.
Dvije osobe upoznate s pregovorima opisale su njegovo ponašanje kao nepredvidivo i odlučno u odgađanju zakonodavstva. "Ne idemo nikamo", bila je poruka na kraju nekoliko sastanaka.
Njemački ministar financija Lars Klingbeil rekao je u veljači da oni koji se protive digitalnom euru štete Europi - oštra poruka usmjerena prema Navarreteu i EPP-ovoj skupini, koja je podijeljena oko dosjea.
Stav o isključivo offline pristupu na kraju je izostavljen iz teksta, čime je uklonjena značajna prepreka.
Gdje stvari sada stoje?
Pregovori još nisu završeni i ostaju složeni, ali proces ide naprijed. Nacrti tekstova i zapisnici sa sastanaka koje je Euronews vidio ukazuju na uravnoteženiju dinamiku nego prethodnih mjeseci.
Plenarno glasovanje, izvorno zakazano za svibanj, odgodilo se. Očekuje se da će parlamentarni odbor sad glasati krajem lipnja, a zatim će uslijediti i cijela plenarna sjednica.
Nakon što Parlament odobri, započet će međuinstitucionalni pregovori između država članica EU-a, Parlamenta i Komisije, a konačno usvajanje zakonodavstva planirano je za kraj 2026. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare