Britney Spears privedena zbog "nesigurne vožnje velikom brzinom"

Britney Spears uhićena je u srijedu navečer zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola, prema kalifornijskim vlastima, prenio je CNN.
Oglas
Pop zvijezdu službenici patrole na autocesti (CHP) zaustavili su oko 21:30, potvrdio je službenik za odnose s javnošću CHP-a Ryan Ayers za CNN, nakon čega joj je uzeta krv radi analize, a potom je puštena.
Kasnije u četvrtak CHP je priopćio da je crni BMW zaustavljen "zbog nesigurne vožnje velikom brzinom" u 20:48 sati u srijedu.
Spears je bila sama u vozilu i "pokazivala znakove neubrojivosti", prema priopćenju.
CHP je rekao da je incident još uvijek pod istragom i da se čekaju rezultati kemijskih testova.
Mora pomijeniti način života
"Ovo je nesretan incident za koji nema baš nikakvog opravdanja“, rekao je predstavnik Spears za CNN u e-poruci.
"Britney će poduzeti ispravne korake i pridržavati se zakona. Nadamo se da će ovo biti prvi korak u dugo očekivanoj promjeni koja se mora dogoditi u Britneynom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna tijekom ovog teškog vremena.“
Ovo nije prvi put da Spears ima pravnih problema.
Optužena je za bijeg s mjesta nesreće 2007. godine, a optužba je kasnije odbačena nakon što je platila odštetu.
Spears bi se trebala pojaviti na sudu 4. svibnja.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas