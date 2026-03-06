Oglas

SUMNJA U PIJANSTVO

Britney Spears privedena zbog "nesigurne vožnje velikom brzinom"

author
Hina
|
06. ožu. 2026. 13:58
AFP Britney
VALERIE MACON/AFP

Britney Spears uhićena je u srijedu navečer zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola, prema kalifornijskim vlastima, prenio je CNN.

Pop zvijezdu službenici patrole na autocesti (CHP) zaustavili su oko 21:30, potvrdio je službenik za odnose s javnošću CHP-a Ryan Ayers za CNN, nakon čega joj je uzeta krv radi analize, a potom je puštena.

Kasnije u četvrtak CHP je priopćio da je crni BMW zaustavljen "zbog nesigurne vožnje velikom brzinom" u 20:48 sati u srijedu.

Spears je bila sama u vozilu i "pokazivala znakove neubrojivosti", prema priopćenju.

CHP je rekao da je incident još uvijek pod istragom i da se čekaju rezultati kemijskih testova.

Mora pomijeniti način života

"Ovo je nesretan incident za koji nema baš nikakvog opravdanja“, rekao je predstavnik Spears za CNN u e-poruci.

"Britney će poduzeti ispravne korake i pridržavati se zakona. Nadamo se da će ovo biti prvi korak u dugo očekivanoj promjeni koja se mora dogoditi u Britneynom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna tijekom ovog teškog vremena.“

Ovo nije prvi put da Spears ima pravnih problema.

Optužena je za bijeg s mjesta nesreće 2007. godine, a optužba je kasnije odbačena nakon što je platila odštetu.

Spears bi se trebala pojaviti na sudu 4. svibnja.

Teme
Britney Spears alkoholizam pijanstvo

