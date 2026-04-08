Dilerica ketamina Matthewu Perryju saznaje svoju presudu

Dvije i pol godine nakon smrti Matthewa Perryja, kalifornijski sud će presuditi dilerici droge zbog koje je preminula zvijezda serije "Prijatelji".
Poznata kao "Kraljica ketamina" u nekim holivudskim krugovima, Jasveen Sanghu čeka i do 65 godina zatvora nakon što se prošle godine izjasnila krivom za niz optužbi, uključujući distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću.
Ovo priznanje krivnje poštedjelo ju je suđenja pred porotom i navelo tužitelje da odustanu od drugih optužbi. Britansko-američka dilerica Sangha (42) nalazi se u pritvoru od kolovoza 2024.
Smrt Matthewa Perryja, koji je pronađen bez svijesti u hidromasažnoj kadi u listopadu 2023., šokirala je obožavatelje "Prijatelja" i rastužila Hollywood.
Uzimao je ketamin pod nadzorom kao dio terapije depresije. No, ovaj legalni anestetik ponekad se zloupotrebljava u stimulativne svrhe zbog euforije, a Matthew Perry je, prema istrazi, ponovno postao ovisan u jesen 2023.
Dva liječnika već osuđena
Dr. Salvador Plasencia osuđen je u prosincu na 30 mjeseci zatvora. Prodao je glumcu dvadesetak bočica ketamina u tjednima koji su prethodili njegovoj smrti.
Plasenciju je pak ketaminom opskrbio drugi uključeni liječnik, Mark Chavez, koji je također u prosincu osuđen na osam mjeseci kućnog pritvora i 300 sati društveno korisnog rada, a obojici su oduzete licence.
Pravi kulturni fenomen, "Prijatelji" emitirani su između 1994. i 2004. godine i lansirali Matthewa Perryja u zvijezde. Serija, koja je pratila živote grupe prijatelja u New Yorku, ostavila je traga na generaciju gledatelja.
No, iza kulisa, glumac (54) dugo je skrivao svoj unutarnji nemir iza svog veselog lika Chandlera. Dugo se borio s ovisnošću o lijekovima i alkoholu.
U memoarima objavljenim 2022. otkrio je da je prošao 65 detoksikacijskih sesija, potrošivši više od devet milijuna dolara.
Tijekom televizijskog nastupa neposredno prije smrti, glumac je iznenadio gledatelje priznajući da je "svake noći" patio od teške anksioznosti dok je snimao "Prijatelje".
