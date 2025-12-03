Oglas

OSUĐEN U KALIFORNIJI

Liječnik koji je "Chandleru iz Prijatelja" davao ketamin završio u zatvoru

author
Hina
|
03. pro. 2025. 22:57
matthew perry,
Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Kalifornijski liječnik osuđen je na dvije i pol godine zatvora jer je ilegalno opskrbljivao Matthewa Perryja, zvijezdu popularne humoristične serije "Prijatelji" ketaminom, snažnim sedativom koji je prouzročio glumčevu smrt zbog posljedica predoziranja godine 2023.

Oglas

Salvador Plasencia, koji je vodio kliniku izvan Los Angelesa, u srpnju je na saveznom sudu proglašen krivim po četirima točkama optužnice koje su ga teretile za ilegalnu distribuciju anestetika na recept.

Plasencia se na saveznom sudu u Los Angelesu izjasnio krivim po svim točkama optužnice za distribuciju Perryju.

Perry je umro u svom domu u Los Angelesu 28. listopada 2023. u dobi od 54 godine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Matthew Perry chandler bing ketamin prijatelji salvador plasencia

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ