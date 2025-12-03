Liječnik koji je "Chandleru iz Prijatelja" davao ketamin završio u zatvoru

Kalifornijski liječnik osuđen je na dvije i pol godine zatvora jer je ilegalno opskrbljivao Matthewa Perryja, zvijezdu popularne humoristične serije "Prijatelji" ketaminom, snažnim sedativom koji je prouzročio glumčevu smrt zbog posljedica predoziranja godine 2023.
Salvador Plasencia, koji je vodio kliniku izvan Los Angelesa, u srpnju je na saveznom sudu proglašen krivim po četirima točkama optužnice koje su ga teretile za ilegalnu distribuciju anestetika na recept.
Plasencia se na saveznom sudu u Los Angelesu izjasnio krivim po svim točkama optužnice za distribuciju Perryju.
Perry je umro u svom domu u Los Angelesu 28. listopada 2023. u dobi od 54 godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
