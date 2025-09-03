Oglas

Krivnja po pet točaka

"Kraljica ketamina" priznala krivnju za smrt Matthewa Perryja

Hina
03. ruj. 2025. 20:48
Matthew Perry
Dilerica droge u Los Angelesu poznata kao "Kraljica ketamina" priznala je u srijedu da je nabavila taj snažan anestetik za glumca Matthewa Perryja, zvijezdu iz "Prijatelja", od kojeg je umro.

Jasveen Sangha (42), koja je priznala da je trgovala ilegalnim narkoticima u Sjevernom Hollywoodu, priznala je krivnju po pet točaka optužnice za Perryjevu smrt od predoziranja 2023.

Sangha, koja ima američko i britansko državljanstvo, mogla bi dobiti do 65 godina zatvora. Izricanje kazne očekuje se 10. prosinca.

Ona je posljednja od petero osumnjičenika u tom slučaju koja je priznala krivnju radije nego da ide na suđenje.

Dvojica liječnika, Perryjev osobni asistent i još jedan čovjek koji je priznao da je bio posrednik u prodaji ketamina glumcu, također čekaju izricanje kazne.

Perry je, po liječnicima, umro od akutnih učinaka ketamina, što je u kombinaciji s drugim čimbenicima dovelo do toga da je izgubio svijest i utopio se u kadi 28. listopada 2023. Imao je 54 godine.

Perry je bio teški ovisnik o alkoholu i opiodima dugo godina, pa i na vrhuncu slave kada je glumio šarmantnog Chandlera Binga u popularnoj NBC-jevoj televizijskoj komediji "Prijatelji".

