Dvije poznate osobe imaju doživotnu zabranu dolaska na Met Galu: Jedna je nedavno izazvala rat

Met Gala, najveći modni događaj godine, omiljeno je mjesto slavnih osoba. Ipak, postoje dvije osobe kojima je ulaz na ovaj glamurozni događaj zabranjen.
Ako pomislite na neku poznatu ličnost, velike su šanse da je barem jednom prisustvovala Met Gali, pa je zaista potrebno nešto posebno da biste završili na listi onih koji više nisu dobrodošli, piše Nova.rs. Navodno, konačnu riječ o uzvanicima ima Anna Wintour, dugogodišnja urednica magazina Vogue do 2025. godine i glavna organizatorica ovog događaja.
Jedan od onih kojima je zabranjen dolazak jest Donald Trump. Iako je ranije prisustvovao Met Gali, Wintour ga je, čini se, precrtala nakon što je postao predsjednik SAD-a. Već 2017. godine, ubrzo nakon njegove inauguracije, u emisiji Jamesa Cordena upitana je postoji li netko koga više ne bi pozvala, na što je kratko odgovorila: „Donald Trump“.
Druga osoba kojoj je ulaz zabranjen je Tim Gunn, poznat iz emisije Project Runway. Prema pisanju Cosmopolitana, razlog leži u njegovom sukobu s Wintour. On je 2016. godine otkrio da više ne ide na Met Galu, nakon što su njih dvoje ušli u, kako je rekao, „otvoreni rat“.
„Točno je. To je jedna luda priča, ali meni djeluje sasvim jednostavno“, rekao je tada. „Pitali su me što je najupečatljivija stvar koju sam vidio u svijetu mode i odgovorio sam: ‘Lako. Vidio sam Annu Wintour kako je dva krupna tjelohranitelja nose niz pet katova stepenica nakon jedne modne revije.’“
„Nakon toga je nastao potpuni kaos. Bilo je suludo. Od tada smo u otvorenom sukobu.“
Od tada se više nije pojavljivao na ovom događaju, što sugerira da sukob i dalje traje.
Ipak, postoji i druga strana priče – mogućnost „pomirenja“. Naime, čak i oni koji su kritizirali Met Galu mogu se kasnije ponovno pojaviti na njoj.
Gwyneth Paltrow je, primjerice, 2013. godine rekla da je događaj „bez veze“, ali je kasnije ponovno dolazila, što pokazuje da vrata možda nisu zauvijek zatvorena.
S druge strane, ima i poznatih osoba koje jednostavno ne žele prisustvovati ovom događaju. Amy Schumer je bila na Met Gali 2016. godine, ali je otišla ranije nakon što je upoznala Beyoncé i zaključila da to ipak nije za nju.
Zayn Malik je također prisustvovao iste godine, ali je kasnije za magazin GQ izjavio da bi radije ostao kod kuće, „izvan cijele priče“. Njegov stilist ga je uvjeravao da je to dobra prilika za njega, ali je, kako kaže, kada je stigao shvatio da mu to jednostavno ne odgovara.
Lili Reinhart je za W magazin nagovijestila da vjerojatno više neće biti pozvana, nakon što je komentirala jednu osobu u određenoj haljini – aludirajući na Kim Kardashian i njezin pokušaj da obuče čuvenu haljinu Marilyn Monroe.
Tina Fey je prisustvovala Met Gali 2010. godine, ali je kasnije u emisiji Davida Lettermana rekla da je to bio „defile umišljenih ljudi iz svih slojeva društva, svi u nečemu besmislenom“. Od tada se više nije vraćala.
