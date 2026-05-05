Najveća zmija koja je ikada živjela pronađena u rudniku u Indiji – duža od autobusa

Vasuki indicus živjela je prije 47 milijuna godina i procjenjuje se da je bila duga između 11 i 15 metara - što je ravno legendarnoj Titanoboi. Nazvana je po Vasukiju, kralju zmija iz hinduističke mitologije, a lovila je prapovijesne pretke konja i nosoroga.
Div koji parira legendarnoj Titanoboi
Istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports potvrđuje da su fosilizirani kralješci pronađeni u rudniku lignita u Indiji pripadali stvorenju koje je bilo debelo, snažno i građeno za brutalne napade iz zasjede. S procijenjenom duljinom koja doseže nevjerojatnih 15,2 metra, ovaj gmaz ulazi u izravnu borbu za titulu najveće zmije koja je ikada gmizala našim planetom.
Mitsko ime za mitsko biće
Zmija je dobila ime po Vasukiju, mitskom kralju zmija iz hinduističke tradicije koji se obično prikazuje oko vrata božanstva Šive. Analiza 27 dobro očuvanih kralježaka pokazala je da se radilo o odrasloj jedinki čije je tijelo bilo široko i cilindrično, slično današnjim anakondama, ali u višestruko većim dimenzijama.
Kako je lovio ovaj predator?
Zbog svoje kolosalne mase, Vasuki indicus se vjerojatno kretao sporo. Znanstvenici vjeruju da nije jurio svoj plijen, već je koristio taktiku „strpljivog ubojice“, čekajući u zasjedi da zgrabi žrtvu i potom je smrvi snagom svojih mišića. Iako u Hrvatskoj danas nemamo razloga za strah od sličnih grabežljivaca (najveća domaća zmija, bjelouška, rijetko prelazi dva metra), ovo otkriće podsjeća na to koliko je priroda nekoć bila ekstremna.
Ovo otkriće popunjava veliku prazninu u evoluciji gmazova i dokazuje da je Indijski potkontinent bio polazišna točka za širenje nekih od najmasivnijih loza životinjskog carstva koje su kasnije naselile Afriku i Europu.
