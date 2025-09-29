Zašto se Donald Trump boji Jimmyja Kimmela?

"Sve je loše. Ali otvorenost je bolja. To ne znači da je Trump bolji, ali je za društvo bolje kad dobije upozorenje na nadolazeću opasnost. Američka javnost primila je jasan signal o njegovim autoritarnim sklonostima i reagira na to. U Putinovu slučaju, velik broj Rusa doista je vjerovao u njega. Mnogi, čak i liberali, stali su na njegovu stranu jer su mislili da se bori protiv oligarha i za povratak reda. Pomagali su mu ljudi koji se danas od njega distanciraju ili bježe. Ali sjećam se kako su ti isti ljudi pomogli Putinu da učvrsti vlast i uništi neovisnu televiziju."