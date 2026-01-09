Donald Trump kaže da "ne treba međunarodno pravo"

„I mislim da je svijet svjestan svih zločina koji su se nedavno dogodili u Gazi, i unatoč naporima mnogih država, kao i samog UN-a, da se ti zločini zaustave, oni su se nastavili. No mislim da smo u još gorem položaju ako ne inzistiramo na postojećem međunarodnom pravu. Tada jednostavno klizimo niz puno opasniju padinu.“