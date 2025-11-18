Eminem tuži australsku tvrtku "Swim Shady"

Američki reper Eminem pokrenuo je tužbu protiv australske tvrtke za proizvodnju odjeće i opreme za plažu pod nazivom Swim Shady, tvrdeći da je njezin naziv previše sličan njegovu zaštićenom rep pseudonimu Slim Shady.
"Lažna asocijacija s Eminemom"
Kako u utorak prenosi BBC, u rujnu je Eminem, pravim imenom Marshall B Mathers III, podnio formalni pisani zahtjev američkom Uredu za patente i žigove, zatraživši poništenje zaštitnog znaka dodijeljenog spomenutoj tvrtki.
U skladu s američkim zakonom tvrtka mora odgovoriti na taj zahtjev do sljedećeg tjedna. Odvjetnici 53-godišnjeg repera optužili su brend sa sjedištem u Sydneyu da stvara "lažne asocijacije" s Eminemom.
Uprava tvrtke Swim Shady je BBC-ju kazala da će "braniti svoje vrijedno intelektualno vlasništvo".
Registrirana u rujnu 2023.
Naziv tvrtke registriran je u rujnu 2023. prema australskom regulatoru poslovanja, a izvorno je pokrenut pod nazivom Slim Shade. Službeno je pokrenut 2024. godine. Brend prodaje suncobrane, torbe i ostalu opremu za plažu.
Ranije ove godine brend je podnio zahtjev da se u SAD-u naziv Swim Shady zaštiti, što je tada i odobreno. No ubrzo nakon toga Eminemov je tim podnio zahtjev za poništenjem. Eminem je podnio prigovor i na naziv brenda u Australiji.
Sudski dokumenti pokazuju da je Eminem zaštitio naziv Slim Shady u Sjedinjenim Državama 1999. kada je izdao istoimeni album. No u Australiji je naziv Slim Shady zaštitio i registrirao tek u siječnju 2025.
Eminem je slavu stekao 2000. godine kada je izdao hit singl The Real Slim Shady, koji mu je donio Grammyja za najbolji rap solo nastup. Njegovi odvjetnici su rekli da je naziv postao "prepoznatljiv i poznat" te se isključivo povezuje s njegovom rap karijerom
