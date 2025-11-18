FOTO, VIDEO / Vatra progutala Vjesnik! Hoće li u obnovu ili u rušenje? "Jedan od najizazovnijih urbanih požara"

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je stanje jako loše jer je zahvatio čitavu zgradu, a građane je pozvao da se ne približavaju objektu jer postoji opasnost od pada elemenata.

Dodaje da je riječ o posebno zahtjevnoj intervenciji u tako jednoj velikoj zgradi te jednom od najizazovnijih urbanih požara.

Vatrogasce su u utorak predvečer povukli iz zgrade na preporuku statičara, a preko noći će na terenu ostati šest vatrogasaca s dva vozila.

Povremeno se pojavljuju određeni plamenovi pa ih vatrogasci odmah gase s mlazevima izvana te saniraju preko autoljestava.

Građane je pozvao da ne prilaze objektu jer u svakom trenutku može puhnuti vjetar, odnijeti komad stakla i napraviti problem.

Više u zasebnoj vijesti.