FOTO, VIDEO / Vatra progutala Vjesnik! Hoće li u obnovu ili u rušenje? "Jedan od najizazovnijih urbanih požara"
Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu zahvatio je požar nešto prije ponoći, a gori još uvijek. Na terenu je 30 vozila i oko 80 vatrogasaca.
"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
22:54
prije 2 min.
Tucaković pozvao građane da se ne približavaju Vjesnikovom neboderu
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je stanje jako loše jer je zahvatio čitavu zgradu, a građane je pozvao da se ne približavaju objektu jer postoji opasnost od pada elemenata.
Dodaje da je riječ o posebno zahtjevnoj intervenciji u tako jednoj velikoj zgradi te jednom od najizazovnijih urbanih požara.
Vatrogasce su u utorak predvečer povukli iz zgrade na preporuku statičara, a preko noći će na terenu ostati šest vatrogasaca s dva vozila.
Povremeno se pojavljuju određeni plamenovi pa ih vatrogasci odmah gase s mlazevima izvana te saniraju preko autoljestava.
Građane je pozvao da ne prilaze objektu jer u svakom trenutku može puhnuti vjetar, odnijeti komad stakla i napraviti problem.
Više u zasebnoj vijesti.
20:05
prije 2h
Savska puštena u promet
Savska cesta puštena je u promet.
19:22
prije 3h
"Statičari nisu rekli da treba rušiti Vjesnik"
Iako je dio hrvatskih medija večeras objavio da su statičari u prvom izvidu utvrdili da se Vjesnik mora srušiti zbog prevelikog oštećenja napuklih stupova uslijed gorenja dužeg od osam sati, izvori s terena nam govore da to nije tako.
"Nisu rekli da Vjesnik treba srušiti, nego da treba paziti na statiku i da se ne riskira s ulaskom u zgradu dok sve ne bude 100% provjereno", govori izvor za Index.
Hoće li se raditi o preporuci za rušenje ili obnovu nebodera Vjesnika, još se ne zna.
18:40
prije 4h
Prvi izvid statičara: Vjesnik treba rušiti?
Kako neslužbeno doznaje Večernji, nakon prvog izvida statičara zbog prevelikog oštećenja napuklih stupova uslijed gorenja dužeg od osam sati došlo je do opuštanja armature i preporuka je da se zgrada zbog sigurnosti mora srušiti. Statičari se nisu penjali više od šestog kata zbog straha da ne dođe do urušavanja.
18:38
prije 4h
Održan hitan sastanak Ministarstva: Dogovorene prve mjere
Na hitnom sastanku održanom u utorak u Ministarstvu graditeljstva zbog požara Vjesnikova nebodera sa strukom su dogovorene prve mjere - podvožnjak na križanju Slavonske avenije i Savske ceste bit će zatvoren za promet, a Slavonska avenija otvorena samo prema zapadu.
Ministar Bačić naglasio je da su "u prvom planu sigurnost građana s obzirom na oštećenja zgrade” te dodao da će nakon što požar bude ugašen zgradu obići stručnjaci kako bi se utvrdilo u kojem pravcu će se "tijekom sutrašnjeg i idućih dana nastaviti s osiguravanjem prostora”, kao i svi idući koraci.
Prerano je još govoriti o tome hoće li biti potrebno rušiti neboder, rekao je te dodao da će odluka o tome biti donesena nakon što budu završena sva ispitivanja, a svim službama uključenima u gašenje požara kao i građevinskoj struci zahvalio je na angažmanu.
Više OVDJE.
17:01
prije 5h
Stanar: "Prvo je probilo na stranu Savske, nije se čuo udar"
Prolaznik koji živi u zgradi do Vjesnika ističe da požaru nije prethodio nikakav udar nalik gromu, što je informacija koja se proširila sinoć. Navodi da je po dolasku vatrogasaca shvatio da je u zgradi izbio požar.
"Prvo je probilo na stranu Savske ceste a potom se vatra brzo spustila dolje, na niže katove", dodao je za Index.
16:34
prije 6h
Peović: Simbol vremena i društvenog vlasništva
Nekadašnja saborska zastupnica iz redova Radničke fronte oglasila se na svom Facebook profilu.
"Vjesnikov neboder u Zagrebu bio je simbol vremena koje je stvaralo i gradilo društveno vlasništvo. Paležom i uništavanjem stvorilo se uvjete za privatno vlasništvo, zgodnu priliku za bogaćenje pojedinaca. To je danas prava istina koja stoji iza patnje i stradanja, postapokaliptičnih prizora, individualnih tragedija i potresnih priča. Sve ostalo je mitologija."
16:03
prije 6h
Rušenje ili obnova?
Novinari su ministra graditeljstva Branka Bačića pitali je li već donesena odluka o tome hoće li se Vjesnik rušiti ili će se ići u obnovu, na što je Bačić rekao da je prerano za takve odluke, dodavši da će procjena biti donesena u narednim danima.
15:43
prije 7h
NZJZ: Ljudi uz Vjesnik trebaju staviti maske FP2 ili FP3
Čestice PM2 i PM 10 , ugljični dioksid, ugljični monoksid, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ozon nisu bili povišeni ni na jednom mjestu, rekao je Dr. Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) naglasio je da se na 40 senzora u Gradu osnovni parametri kvalitete zraka mjere kontinuirano.
"Noćas je padala i kiša, ima i vjetra tako da se ono što se u požaru oslobodilo brzo razvodnilo, i u drugim dijelovima grada nema nikakvog izmjerenog zagađenja", dodao je Kolarić. Na samom požarištu i na još tri lokacije - Nacionalna sveučilišna knjižnica, Svetice i kod Green Golda u Radničkoj s pokretnim aparatom koji mjeri više od 1000 spojeva koji mogu biti akutno toksični za građane, nisu bili povišeni, izvijestio je ravnatelj NZJZ-a,
No, napomenuo je da je NZJZ izdao preporuke za ljude koji žive uz samu (Vjesnikovu) zgradu, da ne otvaraju prozore te da se ventilacijski sustavi postave na recirkulaciju unutarnjeg zraka.
"Nitko zdravog razuma neće to udisati, ako ne mora, a ako baš morate prolaziti, stavite FP2 ili FP3 maske radi čestica koje sigurno nastaju izgaranjem - čađa i pepeo da ih ne udišete", preporučio je dr. Kolarić.
14:07
prije 8h
"Malo vatre ima na zadnjem katu"
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini kako je situacija s požarom u Vjesnikovu neboderu iza 13 sati stabilna i pod nadzorom, malo vatre ima na zadnjem katu i nešto dima, a vatrogasci gase požar iznutra.
"Malo vatre ima na zadnjem katu. Raskapamo dijelove požarišta da ne bi zaostala vatra i gasimo požar iznutra. Ima nešto dima na zadnjem katu ali rješavamo. Situacija je stabilna i pod kontrolom", istaknuo je u izjavi Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.
Ističe da u ovom trenutku požar gasi 80 vatrogasaca. Na terenu je i policija, a ponovno je pušten tramvajski promet.
