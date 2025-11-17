S obzirom da po policijskoj procjeni članovima VeDRA-e zbog prijetnji nije bio preporučen odlazak na vukovarske obale Dunava, kao niti na Memorijalno groblje na Ovčaru, VeDRA je vijenac za hrvatske žrtve Vukovara položila na Spomen-obilježje dvanaestorici hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu, dok je za srpske žrtve vijenac položen u Dunav.
Oglas
Predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata antifašista (VedDRA) Ranko Britvić sa predstavnicima udruge uspio je danas tradicionalno položiti vijence za hrvatske branitelje i vukovarske civilne žrtve srpske nacionalnosti, ali ne u Vukovaru nego u Borovu Selu.
S obzirom da po policijskoj procjeni članovima VeDRA-e nije bilo preporučljiv odlazak niti na vukovarske obale Dunava, niti na Memorijalno groblje na Ovčaru, VeDRA-e je vijenac za hrvatske žrtve Vukovara položila na Spomen-obilježje dvanaestorici hrvatskih redarstvenika, dok je za srpske žrtve vijenac položen u Dunav, prenosi portal Novosti.
– U Borovu Selu, spojili smo ta dva pijeteta, za hrvatske i srpske žrtve Vukovara. Vijence za nevine srpske žrtve položili smo u Borovom Selu, kuda su plutali leševi. Zbog sigurnosti naših članova policija nam nije preporučivala polaganje vijenaca u Dunav, u Vukovaru, niti polaganje vijenca na Ovčaru gdje se okupilo njih stotinjak da nam onemoguće polaganje vijenca na Memorijalnom groblju. Gradonačelnik Vukovara Pavliček nas je ocijenio kao provokatore, pitam ga, po čemu je iskazivanje pijeteta prema našim građanima srpske nacionalnosti provokacije? Zašto je vijenac sa bijelim ružama izbačen iz Vukovara i zašto smo ga morali položiti u Borovo Selo? Zar je i mrtav Srbin postao opasan – postavlja pitanje predsjednik VeDRA-e Ranko Britvić.
Zar nevine žrtve samo zbog „pogrešne nacionalnosti“ u rodnom listu nemaju pravo na pijetet ovih dana kada obilježavamo tragediju Vukovara, pita predsjednik VeDRA-e Ranko Britvić.
– Danas sam osjetio šta znači biti Srbin u Vukovaru. Svaka im čast. Zar nevine žrtve samo zbog „pogrešne nacionalnosti“ u rodnom listu nemaju pravo na pijetet ovih dana kada obilježavamo tragediju Vukovara. Obavili smo svoju ljudsku i civilizacijsku dužnost. Čuvala nas je policija kao da smo uradili nešto protuzakonito. I moram pohvaliti visoku profesionalnost naše policije koji su iskreno bili zabrinuti za našu sigurnost. Čin pijeteta postao je događaj visokog rizika. Došli smo u Vukovar s najboljom namjerom, odlazimo tužni, razočarani, zabrinuti: kud ovo Hrvatska ide?! – rekao je za Novosti Ranko Britvić.
Inače, VeDRA je osnovana 2017. godine kao reakcija na revizionističke tendencije u hrvatskom društvu, a na njenom su čelu bili i hrvatski generali Petar Stipetić, Luka Džanko, Veselko gabričević i Antun Tus.
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) jutros je poručio kako „želi da ove dane provedemo u miru i da nemamo dnevno-političkih prepucavanja i da ne provlačimo žrtvu kroz blato“, a zatim je naveo da članovi Udruge veterana Domovinskog rata antifašista (VeDRA) „nisu dobrodošli u Vukovar jer očigledno žele stvarno provocirati i remetiti mir u Vukovaru“.
„Zahtijevam da odustanu od svog čina. Oni moraju biti svjesni da je u gradu trenutačno na desetke tisuća hodočasnika i da vrlo lako mogu isprovocirati te ljude koji su ovdje kao i branitelji i mislim da je ovo sulud čin“, naveo je gradonačelnik Pavliček koji VeDRA-inu inicijativu za polaganjem vijenaca u Dunav smatra čistom provokacijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas