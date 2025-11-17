– U Borovu Selu, spojili smo ta dva pijeteta, za hrvatske i srpske žrtve Vukovara. Vijence za nevine srpske žrtve položili smo u Borovom Selu, kuda su plutali leševi. Zbog sigurnosti naših članova policija nam nije preporučivala polaganje vijenaca u Dunav, u Vukovaru, niti polaganje vijenca na Ovčaru gdje se okupilo njih stotinjak da nam onemoguće polaganje vijenca na Memorijalnom groblju. Gradonačelnik Vukovara Pavliček nas je ocijenio kao provokatore, pitam ga, po čemu je iskazivanje pijeteta prema našim građanima srpske nacionalnosti provokacije? Zašto je vijenac sa bijelim ružama izbačen iz Vukovara i zašto smo ga morali položiti u Borovo Selo? Zar je i mrtav Srbin postao opasan – postavlja pitanje predsjednik VeDRA-e Ranko Britvić.