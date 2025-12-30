Evo tko će Splićane uvesti u Novu godinu

„Očekuje nas pravi sunčani zimski dan na Silvestrovo i zato pozivam sve Splićanke i Splićane, kao i naše goste, da se već u jutarnjim satima spuste u grad i uživaju u cjelodnevnom programu na otvorenom. Uvjeren sam da ćemo zajedno u velikom broju i odličnoj atmosferi dočekati Novu godinu'', rekao je gradonačelnik Šuta.