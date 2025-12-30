Evo tko će Splićane uvesti u Novu godinu

Na splitskoj Rivi u novogodišnjoj noći nastupit će Baby Lasagna, Željko Bebek i Vanillaz, a osim na Rivi, poseban program za doček Nove godine, bit će i drugdje u Splitu gdje su postavljene adventske zone.
Program na Rivi počinje u 21,30 sati nastupom Baby Lasagne, izvođača koji je u kratkom vremenu postao jedno od najpoznatijih imena domaće i međunarodne scene.
Publiku će potom preuzeti Željko Bebek, čije su pjesme obilježile mnoge generacije, a u prvim satima 2026. nastupa Vanillaz, koji će svojim elektroničkim zvukom Rivu pretvoriti u veliki plesni podij, poručili su organizatori.
Gotovo svaka adventska zona u gradu ima svoj sadržaj i program. Dnevni doček Nove godine bit će na Pjaci. Nakon klapa Ispod ure, slijedi ''Flashback party'' koji predvode DJ Cico i DJ Zrine.
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta pozvao je Splićane i njihove goste na novogodišnji program u gradu.
„Očekuje nas pravi sunčani zimski dan na Silvestrovo i zato pozivam sve Splićanke i Splićane, kao i naše goste, da se već u jutarnjim satima spuste u grad i uživaju u cjelodnevnom programu na otvorenom. Uvjeren sam da ćemo zajedno u velikom broju i odličnoj atmosferi dočekati Novu godinu'', rekao je gradonačelnik Šuta.
Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, kazao je da nastup na Rivi za njega ima poseban značaj zbog grada i publike pred kojom će svirati.
„Na splitskoj Rivi svirat ćemo apsolutno sve pjesme koje smo do sada izdali, što se do sada nije nikada dogodilo'', rekao je.
Svoj nastup najavio je i Željko Bebek. ''Posebno mi je zadovoljstvo što ćemo zajedno pjesmom ispratiti staru i u Novu 2026. godinu ući s dobrom energijom i pravim rock’n’roll raspoloženjem'', kazao je Bebek.
Elektronski DJ duo Vanillaz najavio je da priprema "snažnu glazbenu priču s prepoznatljivim soundom i nekoliko posebnih edita". "Cijelu atmosferu dodatno će zapaliti MC ME iz Nizozemske. Njegova energija, osjećaj za publiku i savršeno tempirani momenti podižu svaki set na razinu pravog showa", istaknuli su Vanillaz.
