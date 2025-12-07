Honorari izvođača za doček Nove na Trgu bana Jelačića: Padaju rekordi, evo kome ide 118 tisuća eura

Najveći dio novca odlazi na glavne zvijezde, a ovo je dosad najskuplji program za Tomaševićevog mandata
Nakon što su potvrđena imena koja će nastupati za doček Nove godine 2026. na Trgu bana Jelačića, poznati su i honorari izvođača i teško je ne primijetiti golemi nesrazmjer među njima, piše Jutarnji list. Turistička zajednica Grada Zagreba, koja u potpunosti pokriva troškove glazbenog programa koji ugovara Grad Zagreb, za četiri benda izdvaja ukupno 150 tisuća eura, no većina tog iznosa odlazi samo na jedno ime.
Riječ je o iznosima koji se odnose isključivo na nastupe, bez dodatnih troškova smještaja, prijevoza i zahtjeva iz hospitality ridera. Te će stavke dodatno povećati ukupnu cijenu dovođenja izvođača na glavni gradski trg.
Za nastup Dubioze kao nekada za cijeli program
Dubioza kolektiv, kao glavna zvijezda večeri, plaćena je 118 tisuća eura neto, iznos koji sam za sebe čini gotovo 80 posto kompletnog budžeta za honorare. Ostali izvođači financijski su u posve drugoj kategoriji: Elemental će za nastup dobiti 17 tisuća eura, dok Idem i Luzeri ulaze u novu godinu s neto honorarima od 8 tisuća i 7 tisuća eura.
U međuvremenu, Grad Zagreb iz vlastitog proračuna izdvaja oko 135 tisuća eura za tehničku produkciju, pozornicu, sigurnosne i logističke usluge. To znači kako će konačni trošak javnog novogodišnjeg programa premašiti četvrt milijuna eura, pri čemu glazbeni dio predvodi Dubioza s honorarom koji višestruko nadmašuje sve ostale izvođače zajedno.
Prema dostupnim podacima iz prethodnih godina, ovogodišnji program time postaje najskuplji novogodišnji doček u posljednjem razdoblju i najskuplji u mandatu aktualne gradske uprave. Usporedbe radi, pojedini raniji dočeci, uključujući i one s više izvođača, iznosili su manje nego što ove godine iznosi samo honorar Dubioze kolektiv, koji se svojim iznosom približava ukupnim proračunima nekadašnjih novogodišnjih programa na Trgu bana Jelačića.
Podsjetimo, uz središnji program na Trgu, Grad Zagreb organizira i Dječji doček Nove godine, namijenjen najmlađim posjetiteljima. Održat će se na Trgu Petra Preradovića, s početkom u 11.30 sati. Tamo će nastupiti Bojan Jambrošić uz glazbeni program i goste iznenađenja. Završno odbrojavanje predviđeno je neposredno prije podneva, a u 12 sati najmlađi će simbolično dočekati "malu" Novu godinu, uz prigodne scenske efekte. Program vodi Miro Čabraja, a u realizaciji sudjeluje Kulturni centar Travno.
