Honorari izvođača za doček Nove na Trgu bana Jelačića: Padaju rekordi, evo kome ide 118 tisuća eura

Nakon što su potvrđena imena koja će nastupati za doček Nove godine 2026. na Trgu bana Jelačića, poznati su i honorari izvođača i teško je ne primijetiti golemi nesrazmjer među njima, piše Jutarnji list. Turistička zajednica Grada Zagreba, koja u potpunosti pokriva troškove glazbenog programa koji ugovara Grad Zagreb, za četiri benda izdvaja ukupno 150 tisuća eura, no većina tog iznosa odlazi samo na jedno ime.