Zagreb je spreman za doček Nove godine: Evo što nas čeka u bogatom programu

Zagreb i ove godine ostaje vjeran tradiciji velikog, besplatnog dočeka Nove godine na otvorenom - evo što nas čeka.
Posljednjeg dana u godini, 31. prosinca, gradske će se ulice pretvoriti u pozornicu za sve generacije - uz večernji doček na Trgu bana Josipa Jelačića i poseban, raniji program namijenjen najmlađima na Trgu Petra Preradovića.
Program dočeka Nove godine u Zagrebu
Središnji gradski trg bit će mjesto cjelovečernjeg glazbenog programa koji počinje već u ranim večernjim satima. Publiku očekuju nastupi grupe Idem, benda Luzeri, popularnog Elementala te regionalne atrakcije Dubioza kolektiv, koja će publiku uvesti u novu godinu. Kroz večer će Zagrepčane i goste grada voditi novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca Martina Validžić.
Program dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića
- 19:30 – Idem
- 20:45 – Luzeri
- 22:00 – Elemental
- 23:30 – Dubioza kolektiv
Dok se navečer slavi ulazak u novu godinu, jutarnji sati rezervirani su za one najmlađe. Trg Petra Preradovića ugostit će dječji doček Nove godine uz koncert Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, a program će voditi Miro Čabraja.
Program dječjeg dočeka na Trgu Petra Preradovića
- 11:30 – Bojan Jambrošić i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki
- 12:00 – doček dječje Nove godine
- 12:05 – nastavak koncerta
O novogodišnjem programu oglasio se ranije i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, piše tportal, istaknuvši kako Grad i ove godine donosi raznolik i kvalitetan glazbeni sadržaj. 'Nakon sjajnih izvođača prošle godine, Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: Luzeri, Idem, Elemental i Dubioza kolektiv’, poručio je.
Dodao je i kako je uvjeren da će program zadovoljiti sve generacije te da će Zagreb još jednom pokazati zašto je doček Nove godine na gradskim trgovima jedno od najposjećenijih događanja u godini.
