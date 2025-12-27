Oglas

BOGAT PROGRAM

Zagreb je spreman za doček Nove godine: Evo što nas čeka u bogatom programu

N1 Info
27. pro. 2025. 14:41
Nova godina
Neva Zganec/PIXSELL

Zagreb i ove godine ostaje vjeran tradiciji velikog, besplatnog dočeka Nove godine na otvorenom - evo što nas čeka.

Posljednjeg dana u godini, 31. prosinca, gradske će se ulice pretvoriti u pozornicu za sve generacije - uz večernji doček na Trgu bana Josipa Jelačića i poseban, raniji program namijenjen najmlađima na Trgu Petra Preradovića.

Program dočeka Nove godine u Zagrebu

Središnji gradski trg bit će mjesto cjelovečernjeg glazbenog programa koji počinje već u ranim večernjim satima. Publiku očekuju nastupi grupe Idem, benda Luzeri, popularnog Elementala te regionalne atrakcije Dubioza kolektiv, koja će publiku uvesti u novu godinu. Kroz večer će Zagrepčane i goste grada voditi novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca Martina Validžić.

Program dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića

  • 19:30 – Idem
  • 20:45 – Luzeri
  • 22:00 – Elemental
  • 23:30 – Dubioza kolektiv

Dok se navečer slavi ulazak u novu godinu, jutarnji sati rezervirani su za one najmlađe. Trg Petra Preradovića ugostit će dječji doček Nove godine uz koncert Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, a program će voditi Miro Čabraja.

Program dječjeg dočeka na Trgu Petra Preradovića

  • 11:30 – Bojan Jambrošić i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki
  • 12:00 – doček dječje Nove godine
  • 12:05 – nastavak koncerta

O novogodišnjem programu oglasio se ranije i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, piše tportal, istaknuvši kako Grad i ove godine donosi raznolik i kvalitetan glazbeni sadržaj. 'Nakon sjajnih izvođača prošle godine, Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: Luzeri, Idem, Elemental i Dubioza kolektiv’, poručio je.

Dodao je i kako je uvjeren da će program zadovoljiti sve generacije te da će Zagreb još jednom pokazati zašto je doček Nove godine na gradskim trgovima jedno od najposjećenijih događanja u godini.

