HRVATSKA KINA

Film Svadba s trona srušio Titanic i postao najgledniji svih vremena

09. velj. 2026. 16:13
Svadba
Film Svadba redatelja Igora Šeregija u Hrvatskoj je dosad pogledalo 522.106 gledatelja, čime je postao najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina, prešavši rekord kultnog Titanica s 495.000 gledatelja.

Dosad je film, u zemljama regije - Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija - ukupno pogledalo milijun gledatelja, navodi boxoffice.hr.

Posebno obilježavanje rekordnog uspjeha dogodilo se u Splitu u CineStaru 4DX Mall of Split, gdje je zabilježen milijunti gledatelj filma. CineStar Cinemas Hrvatska tom je prigodom nagradio sretnog gledatelja s prigodnim poklonom.

Kada se hrvatskim brojkama pridoda i rezultat iz Bosne i Hercegovine, gdje je film do sada pogledalo 202.063 gledatelja, Svadba doseže ukupno 724.169 gledatelja u samo te dvije države - brojku koja se u regionalnoj kinodistribuciji rijetko viđa.

Teme
Titanic film kino svadba

