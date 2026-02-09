Film Svadba s trona srušio Titanic i postao najgledniji svih vremena

Film Svadba redatelja Igora Šeregija u Hrvatskoj je dosad pogledalo 522.106 gledatelja, čime je postao najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina, prešavši rekord kultnog Titanica s 495.000 gledatelja.
Oglas
Dosad je film, u zemljama regije - Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija - ukupno pogledalo milijun gledatelja, navodi boxoffice.hr.
Posebno obilježavanje rekordnog uspjeha dogodilo se u Splitu u CineStaru 4DX Mall of Split, gdje je zabilježen milijunti gledatelj filma. CineStar Cinemas Hrvatska tom je prigodom nagradio sretnog gledatelja s prigodnim poklonom.
Kada se hrvatskim brojkama pridoda i rezultat iz Bosne i Hercegovine, gdje je film do sada pogledalo 202.063 gledatelja, Svadba doseže ukupno 724.169 gledatelja u samo te dvije države - brojku koja se u regionalnoj kinodistribuciji rijetko viđa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas