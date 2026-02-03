Redatelj filma "Svadba": Snimamo nastavak

Igor Šeregi, redatelj filma "Svadba" koji je s 374.213 gledatelja u prvih 12 dana prikazivanja postao dosad najgledaniji hrvatski film, rekao je kako ti rezultati govore da je ljudima trebala komedija, a za godinu dana planiraju početi snimati i nastavak.
"Film je počeo igrati u Bosni i Hercegovini isto kada i u Hrvatskoj, a prije pet dana i u Srbiji, u regiji smo trenutno na 700 tisuća gledatelja, sutra otvaramo u Sloveniji gdje smo rasprodali premijeru, a dan nakon toga na redu je Makedonija”, rekao je Šeregi u utorak, na prijemu kod ravnatelja HAVC-a Chrisa Marcicha.
Najavio je da će film paralelno imati premijere u Austriji, Njemačkoj i još oko 12 država „gdje se isto objavljuju neke frapantne brojke, što nam govori da je ljudima trebala komedija”, a osobito ga zanimaju reakcije gledatelja u dijaspori. "Postoje opća mjesta na koje se svi smiju, no u pojedinim zemljama ona su drugačija, što je proizašlo iz suradnje s glumcima koji su davali svoje sugestije i tako obogatili film", dodao je.
„Stvarno se nadam da će ovo pokrenuti hrvatsku kinematografiju, predivno je što nam se javljaju mala kina i dodaju projekcije u svojim gradovima, to nam se dugo nije dogodilo. Čini mi se da ovo nije uspjeh samo 'Svadbe' nego opće situacije s hrvatskim filmom, Slijepčević je imao nominaciju za Oscara, a Bezinović je dobio europskog Oskara.”
Ovakvu gledanost nije očekivao - kada su prijavljivali film na natječaj producenti su stavili procjenu da će doći do 150 tisuća, no nije vjerovao da to može opravdati, jer od 2013. nismo imali film koji je prešao 100 tisuća gledatelja.
„ZG80 je u regiji došao do 95 tisuća gledatelja, a u Hrvatskoj je imao oko 75 tisuća. Vodio sam se savjetom tate koji mi je rekao da će biti super ako ću imati jednog gledatelja više od toga. Moram pohvaliti i naše distirbutere koji su reklamirali film kao da će nestati i ljudi su kupovali karte u pretprodaiji”, istaknuo je.
Drugi dio filma s novim problemima dvojice djedova
Za drugi dio filma, koji je već prošao na pozivu HAVC-a za poticanje razvoja scenarija, Šeregi je samo otkrio kako će se proširiti i na teritorije Bosne i Hercegovine te Crne Gore, a mogli bi ga početi snimati za godinu dana ako se "poklopi financijska situacija".
„Voljeli bismo ga početi snimati u proljeće za godinu dana, zbog vremena i zauzetosti glumaca, a čini mi se i da će distribucija prvog dijela trajati. Za dva tjedna se tek kreće prikazivati u Europi, a potom u SAD-u, Australiji i drugdje gdje ima naših ljudi koji žele gledati film”, dodao je.
Prema obrazloženju HAVC-ovih umjetničkih savjetnika, „Svadba 2” događa se tri godine nakon prvog dijela i rođenja unuka. Hrvatski djed Miljenko Lončarić od zakona je pobjegao u Hercegovinu gdje živi od puničina novca, a Vuk Dimitrijević, koji je bio srpski ministar vanjskih poslova, na političkom je dnu osnovao novu stranku. Izlaz iz nevolja za obojicu je - nova svadba.
Ravnatelj HAVC-a Chris Marcich rekao je da su jako ponosni na postignuće filma, onoga što je napravio redatelj, ali i producent Eclectica. „Kada ste s njima osjetite da su ekipa i bilo je jasno da će film imati veliki uspjeh, ali ovoliki i toliko brzo, tome se nitko nije usudio nadati”, rekao je.
„Film ide dalje i ima fantastičnu perspektivu u Hrvatskoj i međunarodno, tako da je sve to skupa jako dobro za Hrvatsku i hrvatsku kinematografiju da ljudi dođu u kina, nadamo se da će se preliti i na druge naše filmove”, ustvrdio je.
Šeregijev film je s "trona" najgledanijeg svrgnuo „Kako je počeo rat na mom otoku” Vinka Brešana iz 1996., koji je u kinima pogledalo 338 tisuća ljudi. „Svadba” je sada i drugi najgledaniji film u hrvatskim kinima, nakon „Titanica” Jamesa Camerona iz 1997., koji je imao 495.345 gledatelja.
