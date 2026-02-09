Filmski hit "Svadba" na udaru svećenika: "Bog im je predmet sprdancije i igre"

''S tugom sam doživio objavu da se tzv. ''romantična komedija'' Svadba prikazuje i u našem gradu. Film koji ovih dana ''osvaja'' publiku diljem regije na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti jedne religije - konkretno kršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja. Krv Kristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdancije i igre'', napisao je travnički svećenik.