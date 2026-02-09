Filmski hit "Svadba" na udaru svećenika: "Bog im je predmet sprdancije i igre"

Regionalni filmski hit "Svadba" razljutio je svećenika Župe Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku, koji traži bojkot jer smatra da film "vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti kršćanstva".
Oglas
Poziv na bojkot pojavio se na durštvenim mrežama Župe Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku, javlja dnevnik.hr.
''S tugom sam doživio objavu da se tzv. ''romantična komedija'' Svadba prikazuje i u našem gradu. Film koji ovih dana ''osvaja'' publiku diljem regije na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti jedne religije - konkretno kršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja. Krv Kristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdancije i igre'', napisao je travnički svećenik.
Svećenik Župe Uzašašća Gospodinova ističe da je Crkva kroz povijest bila nositeljica i čuvarica umjetnosti i da danas "postajemo svjedoci da je slobode previše, a odgovornosti malo ili je uopće nema".
"Kakva je to sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine? Gdje je odgovornost? Sloboda umjetničkog izražavanja važna je i nužna za svako zdravo društvo jer umjetnost treba postavljati pitanja, poticati razmišljanje i govoriti o stvarnosti", stoji u svećenikovoj objavi.
Napao i kolege svećenike
Dodao je i da "umjetnost koja svjesno vrijeđa ili banalizira vjerska uvjerenja velikog broja ljudi ne doprinosi dijalogu, nego produbljuje podjele".
"Moguće je stvarati snažna, kritična i suvremena umjetnička djela bez psovki, vrijeđanja svetinja ili omalovažavanja tuđe vjere. Poštovanje prema vjerskim osjećajima ne znači cenzuru, nego kulturu u kojoj se sloboda izražavanja i međusobno uvažavanje ne isključuju, nego nadopunjuju.
S tugom sam doživio i vijest da su mnogi naši vjernici, čuvši stavove kolega svećenika ovog kraja koji su ranije izašli u javnost, pohitali u druge gradove pogledati film kako ne bi bili viđeni u našem gradu! Ne preostaje mi ništa drugo nego moliti za njih.'', zaključio je novotravnički župnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas