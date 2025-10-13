Oglas

Oproštaj od legende

VIDEO / Posljednji aplauz za Halida Bešlića

N1 BiH
13. lis. 2025. 12:41
halid posljednji aplauz
Nidal Šaljić / N1 BiH

Sarajevo se oprostilo od svoje glazbene legende.

Danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo održana komemoracija u čast velikana bosanskohercegovačke muzičke scene i humanitarca Halida Bešlića, kojoj su osim njegove obitelji, prijatelja i najbližih suradnika, prisustvovale brojne ličnosti iz javnog života BiH, te Bešlićeve kolege s muzičke scene BiH i regije.

Nakon niza emotivnih obraćanja i prisjećanja na poznanstva s Bešlićem, uslijedio je gromoglasan pljesak okupljenih, koji su mu tako uputili posljednji pozdrav pljeskom.

Teme
Halid Bešlić Komemoracija Muzička scena BiH Sarajevo ispraćaj

