VIDEO / Posljednji aplauz za Halida Bešlića

Danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo održana komemoracija u čast velikana bosanskohercegovačke muzičke scene i humanitarca Halida Bešlića, kojoj su osim njegove obitelji, prijatelja i najbližih suradnika, prisustvovale brojne ličnosti iz javnog života BiH, te Bešlićeve kolege s muzičke scene BiH i regije.