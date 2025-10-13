VIDEO / Posljednji aplauz za Halida Bešlića

Sarajevo se oprostilo od svoje glazbene legende.
Danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo održana komemoracija u čast velikana bosanskohercegovačke muzičke scene i humanitarca Halida Bešlića, kojoj su osim njegove obitelji, prijatelja i najbližih suradnika, prisustvovale brojne ličnosti iz javnog života BiH, te Bešlićeve kolege s muzičke scene BiH i regije.
Nakon niza emotivnih obraćanja i prisjećanja na poznanstva s Bešlićem, uslijedio je gromoglasan pljesak okupljenih, koji su mu tako uputili posljednji pozdrav pljeskom.
