VIDEO / Suze i posljednji pljesak za Halida: Pogledajte emotivne scene povorke ulicama Sarajeva

Tužna povorka s lijesom Halida Bešlića prošla je sarajevskim ulicama - Ferhadijom i Titovom, gdje su građani formirali kolone s obje strane ulice kako bi odali počast.
Oglas
Tišinu su prekinuli jecaji, a zatim i posljednji pljesak. Mnogi su prišli vozilu u kojem se nalazio lijes i ostavljali cvijeće, uglavnom ljiljane.
Pogledajte emotivne scene u videu:
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas