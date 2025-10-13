VIDEO / Suze i posljednji pljesak za Halida: Pogledajte emotivne scene povorke ulicama Sarajeva

N1 BiH

Tužna povorka s lijesom Halida Bešlića prošla je sarajevskim ulicama - Ferhadijom i Titovom, gdje su građani formirali kolone s obje strane ulice kako bi odali počast.

Tišinu su prekinuli jecaji, a zatim i posljednji pljesak. Mnogi su prišli vozilu u kojem se nalazio lijes i ostavljali cvijeće, uglavnom ljiljane.

Pogledajte emotivne scene u videu: