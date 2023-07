Umro američki glazbenik, osnivač legendarnog sastava!

Podijeli :

TopFoto / Topfoto / Profimedia

Randy Meisner, jedan od osnivača Eaglesa, čiji je široki vokalni raspon u pjesmama poput “Take It to the Limit” pomogao katapultirati rock bend do međunarodne slave, preminuo je u srijedu u bolnici u Los Angelesu. Imao je 77 godina.

Uzrok su bile komplikacije uzrokovane kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, objavio je bend u četvrtak na svojoj web stranici objavljujući njegovu smrt.

Umrla irska pjevačica i glazbenica Sinead O’Connor Mick Jagger slavi 80. rođendan: 25 fascinantnih činjenica o rock legendi Ovo dugo nismo vidjeli: Na vrhu hrvatske top-liste prodanih albuma – svećenik

“Randy je bio sastavni dio Eaglesa i bio je instrument u ranom uspjehu benda”, rekli su iz benda.

Meisner, originalni basist benda, pomogao je formirati Eaglese 1971. zajedno s Glennom Freyem, Donom Henleyjem i Berniejem Leadonom. Meisner je bio s bendom kada su snimali albume “Eagles”, “Desperado”, “On The Border”, “One of These Nights” i “Hotel California”.

“Hotel California,” sa svojim misterioznim, alegorijskim tekstovima, postala je među najpoznatijim pjesmama benda. Bila je na vrhu Billboard Hot 100 1977. i osvojila nagradu Grammy za album godine 1978.

Ali Meisneru je slava bila neugodna.

“Uvijek sam bio pomalo sramežljiv,” rekao je u intervjuu za Rolling Stone 2013., napominjući da su njegovi kolege iz benda htjeli da stoji u središtu pozornice i pjeva “Take it to the limit”, ali da je on više volio biti “izvan reflektor.” Onda je jedne noći u Knoxvilleu dobio gripu. “Odradili smo dva ili tri bisa, a Glenn je želio još jedan”, rekao je Meisner, misleći na svog kolegu iz benda, kantautora koji je preminuo 2016.

“Rekao sam im da to ne mogu učiniti i posvađali smo se”, rekao je Meisner za časopis. “To je bio kraj.”

Meisner je napustio bend u rujnu 1977., ali je zajedno s Eaglesima primljen je u Rock & Roll Hall of Fame 1998. Esej Parkea Puterbaugha, koji je Hall of Fame objavio za taj događaj, opisao je bend kao “nevin s country-rock pedigreom”, a kasnije su postali “dobavljači grandioznih albuma mračne tematike koji prikazuju svijet ekscesa i zavođenja koji je počeo ozbiljno izmicati kontroli.”

Eaglesi su prodali više ploča od bilo kojeg drugog benda 1970-ih i imali su četiri uzastopna albuma broj 1 i pet singlova broj 1, prema Kući slavnih. Samo album “Greatest Hits 1971-1975” prodan je u više od 26 milijuna primjeraka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO Policija otvorila torbu “dostavljača” Glova i Bolta, imali su što vidjeti Vrijedna nekretnina na hrvatskoj obali vraćena susjednoj državi