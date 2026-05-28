Hana Matić: "Što je sljedeće?! Da nas krenu tući?"
Naša Vesela Šegvić razgovarala je s potpredsjednicom udruge "Spasimo male iznajmljivače" Hanom Matić o povećanju poreza i odnosu Vlade i iznajmljivača.
Vlada je u četvrtak na sjednici predstavila novi paket antiinflacijskih mjera.
Najavljene su i izmjene u paušalnom oporezivanju u turizmu.
"Ono što držimo da je u ovom trenutku opravdano jest povećanje iznosa paušala u turističkoj djelatnosti u kontekstu kratkoročnog najma. Tu prije svega govorimo o prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista prema Indeksu turističke razvijenosti – minimalne razine oporezivanja, odnosno paušal u drugoj skupini povećat će se sa 70 na 100 eura, a u prvoj skupini sa 100 na 150 eura", rekao je ministar Ćorić na sjednici Vlade.
Tim povodom, naša Vesela Šegvić razgovarala je Hanom Matić iz udruge "Spasimo male obiteljske iznajmljivače".
"Iznajmljivači su, blago rečeno, bijesni. Opravdano bijesni. To je jedan bahat, bezobrazan potez. Neznalice ga donose. Nakon što su prošle godine podigli paušalne poreze za iznajmljivače do 500 posto, tražili su sniženje cijena 10 do 20 posto i sada najavljuju opet povećanje poreza", kaže Hana Matić.
"Što su iznajmljivači više krivi ovoj vladi? Mi smo dežurni Pedro koji mora platiti za sve. Ljudi kažu da sljedeće očekuju da ih vlada počne tuči. Ne znam što drugo reći. Jedna nepotrebna, pretjerana mjera. Nije napravljena nikakva analiza, još pritom se ta mjera naziva antiinflacijskom", dodaje.
Matić kaže da mjere neće smanjiti cijene.
Hoće li povećanje poreza iznajmljivačima smanjiti cijene u trgovinama, smanjiti troškove glomazne, neučinkovite državne uprave? Vlada ne radi nikakve reforme, jednostavno uvodi nove poreze, to je jedino što radi. A poreza u Hrvatskoj ne nedostaje."
Dodaje kako je prijedlog ministra turizma Tončija Glavine napravljen bez ikakvih analiza.
"Ministar je predložio smanje cijena bez ikakvih analiza i temelja. Iznajmljivačima, osim što se dramatično povećao porez, povećala se i boravišna pristojba, turistička članarina, iznajmljivači plaćaju PDV na booking internetskoj platformi, pretplatu hrvatskoj televiziji cijelu godinu, bez obzira na to što iznajmljuju samo dva mjeseca."
"Cijenu ne formira ministar turizma, mi više nismo u planskoj ekonomiji, mi smo na slobodnom tržištu, a ono kaže da se cijena formira tako da se u nju prvo ugradite troškove, naši troškovi su strahovito porasli. Na koji način da snizimo cijene, tim više kad uzmemo u obzir da su najavili povećanje poreza", kaže Matić.
"To je skandalozno"
Napominje kako su iznajmljivači bijesni te da čak najavljuju javne prosvjede.
"Iznajmljivači su jako bijesni. Dobili smo desetke mejlova u kojima ljudi traže da se prosvjeduje, da se javno iskaže nezadovoljstvo, da oni nisu ovce za šišanje - doslovno citiram riječi jednog iznajmljivača. One koji pune proračun kažnjava se za njihovo ulaganje, za njihov rad, bez ikakvog financiranja države. A onda će se te iste koje se sad oporezuje i kažnjava kasnije tražiti da izađu u susret kako bi napunili državni proračun. To je skandalozno."
"Ako su neki ljudi snizili cijene, procijenili su možda da im booking ne ide dobro, to se svakodnevno događa, korigiraju se cijene dnevno. Ne znam jesu li ga poslušale državne tvrtke, nacionalni parkovi recimo, oni su, koliko sam upoznata, podigli cijene."
Matić napominje kako iznajmljivači neće prihvatiti vladine mjere bez reakcije te da će se obrati i oporbi.
"Svakako ćemo ići prema vladi i prema oporbi s prijedlogom vezanim za ovu nerazumnu, to je blaga riječ, odluku. Ona je neargumentirana, ne postoji analiza na temelju koje bi se ona donijela. To je čisto krpanje državnog proračuna. Ne radi se nikakva mjera da se smanji trošak države nego se isključivo teret prebacuje na male privrednike, u ovom slučaju iznajmljivače. Trebalo bi napraviti analizu troškova koje država radi da bi se provela bilo kakva ušteda. A ne lupati po onima koji sami sebi stvaraju prihode."
Iz šupljeg u prazno
"Ako je cilj da se iz šupljeg u prazno zatvori rupa koju će izazvati promjene vezane uz povećanje mirovina, istaknut ću ovo: povećanje mirovina dovest će do 15 do 30 eura povećanja. ako je umirovljenik ujedno i iznajmljivač, a takvih je jako puno jer ne mogu drugačije preživjeti s tim mizernim mirovinama, onda će taj iznajmljivač u prvoj kategoriji, koja će imati povećanje od 100 eura po krevetu, njemu bi se mirovina trebala povećati 35 eura mjesečno da bi pokrio razliku koju će platiti u troškovima vezanima za porez. Bit će na nuli, s 35 eura povećanom mirovinom, takvo povećanje imat će rijetki", kaže Matić.
