Dr. Ante Tocilj

Preminuo hrvatski znanstvenik, imao je samo 54 godine: "Jedinstveni genijalac i briljantni um"

N1 Info
28. svi. 2026. 12:38
U 55. godini života preminuo je dr. Ante Tocilj, splitski znanstvenik koji je sudjelovao u istraživanjima tima izraelske nobelovke Ade Yonah. Ona je 2009. dobila Nobelovu nagradu za kemiju za istraživanja strukture i funkcije ribosoma, a napomenula je kako joj je najbolji student bio upravo Splićanin Ante Tocilj, s kojim je surađivala na radu koji joj je donio prestižnu nagradu.

Tocilj je autor brojnih međunarodno citiranih znanstvenih radova iz molekularne biologije, biokemije i strukturne biologije objavljenih u uglednim časopisima poput Nature, eLife, Journal of Biological Chemistry i drugih, prenosi Dnevnik.

Dr. Ante Tocilj rođen je u obitelji znanstvenika. Majka Jadranka bila je dugogodišnja liječnica radnika Salonita oboljelih od azbestoze i nekadašnja voditeljica Referalnog centra za azbestozu u KBC-u Split te profesorica na splitskom Medicinskom fakultetu, a otac Igor diplomirani inženjer kemije, piše Ferata.

Na preranu smrt i veliku karijeru Ante Tocilja, koji je preminuo u srijedu, osvrnula se i dr. Danica Ramljak, savjetnica splitskog rektora za znanost. 

"Nikad dosad nisam pisala o preminuloj osobi koju nisam osobno poznavala. Ali imam posebni poriv podijeliti tužnu vijest koja me jutros šokirala i osvrnuti se na iznimnog, ali skromnog dr. sc. Antu Tocilja, koji je preminuo u Splitu u 55. godini života. Iako Antu nisam nikad osobno upoznala, o njemu sam znala puno od njegovih kolega s Instituta Ruđer Bošković, koji su s njim nekad dijelili gimnazijske klupe u Splitu i koji su o njemu pričali kao o jedinstvenom genijalcu i briljantnom umu."

