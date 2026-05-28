Preminuo hrvatski znanstvenik, imao je samo 54 godine: "Jedinstveni genijalac i briljantni um"

"Nikad dosad nisam pisala o preminuloj osobi koju nisam osobno poznavala. Ali imam posebni poriv podijeliti tužnu vijest koja me jutros šokirala i osvrnuti se na iznimnog, ali skromnog dr. sc. Antu Tocilja, koji je preminuo u Splitu u 55. godini života. Iako Antu nisam nikad osobno upoznala, o njemu sam znala puno od njegovih kolega s Instituta Ruđer Bošković, koji su s njim nekad dijelili gimnazijske klupe u Splitu i koji su o njemu pričali kao o jedinstvenom genijalcu i briljantnom umu."