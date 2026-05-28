ANTIINFLACIJSKE MJERE
Sindikalac Jović: Od premijera Andreja Plenkovića dobio sam jamstva da ne planira zamrzavanje plaća
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović podržao je u četvrtak Vladine antiinflatorne mjere, posebice uvođenje poreza na ekstraprofit, ali i upozorio da se teret inflacije ne smije prebacivati na radnike kroz moguće zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru
“Sindikati su jednoglasno istaknuli da se slažu s uvođenjem poreza na ekstra profit. To je ono na što NHS ukazuje već godinama”, rekao je Jović nakon predstavljanja vladinih mjera socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika i lokalnih jedinica. Podsjetio je pritom na sindikalne prosvjede održane u travnju u Zagrebu, kada su sindikati upozoravali na “pohlepu vezanu uz ekstra profit”.
"Mislimo da je to dobra mjera Vlade, ali i da je ta mjera dosta zakašnjela”, kazao je i dodao da se ranijim oporezivanjem ekstra profita moglo više uložiti u vrtiće, staračke domove. ali i u radnike koji su sudjelovati u stvaranju vrijednosti kod poslodavaca.
"Oni nisu imali nekakve koristi od toga, odnosno nisu imali puno veće plaće”, ustvrdio je.
"Kriva poruka"
Jović je nakon sastanka kazao i kako je od premijera Andreja Plenkovića dobio jamstva da se ne planira zamrzavanje plaća te da će Vlada poštovati postojeće obveze prema zaposlenima u javnim i državnim službama.
No, upozorio je na premijerovu izjavu da očekuje razumijevanje tijekom 2027. godine za trenutnu situaciju i inflaciju. "Mislimo da je to kriva poruka u trenutku kada 70 posto građana ima manju plaću od prosječne”, izjavio je Jović.
Naveo je kako većina građana najveći dio prihoda troši na energente i hranu te upozorio da bi ograničavanje rasta plaća dodatno smanjilo osobnu potrošnju, koja je važan dio hrvatskog BDP-a.
“Kad ste vidjeli da vam bilo koji majstor izdaje račun?”
Zaključio je da sindikati mogu podržati određene mjere, ali uz jasno protivljenje bilo kakvom pokušaju ograničavanja prava radnika. “Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog i državnog sektora”, istaknuo je Jović, navodeći da je inflacija viša od pet posto, a povećanja plaća niža od inflacijskih pritisaka.
"Ne slažemo se s nikakvom definicijom zamrzavanja, zadržavanja prava i smanjivanja odgovornosti politike i poslodavaca, te prebacivanje na radnike”, poručio je Jović , dodavši da se, kako god to nazvali, sindikati zauzimaju za kolektivne pregovore i vidjet će u kojem će smjeru oni ići.
Na sastanku se razgovaralo i o oporezivanju paušalnih obrta, što sindikati podržavaju. “Kad ste vidjeli da vam bilo koji majstor izdaje račun?”, upitao je Jović.
Previše radnika na minimalnoj plaći
Jović je kazao kako antiinflacijski paket treba promatrati i kao dio šireg plana borbe protiv sive ekonomije i neprijavljenog rada. “Hrvatska ima velikih problema sa sivom ekonomijom, isplatama privatnika određenog dijela plaća 'ispod stola', nemoguće je da je toliko veliki broj radnika na skoro minimalnoj plaći, treba se napokon uloviti i boriti s tim”, rekao je.
Napomenuo je i da Hrvatska već godinama ima problem s inflacijom, neovisno o aktualnom sukobu na Bliskom istoku te ocijenio kako to znači da ne idemo u dobrom smjeru.
