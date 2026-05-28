Policija tvrdi da je u slučaju NP Brijuni odmah reagirala i nikoga nije štitila, krivnju prebacuju na DORH

"Navodi koji se posljednjih dana pojavljuju u javnom prostoru da istarska policija nije ništa poduzimala po prijavama o nezakonitostima u tom nacionalnom parku sve dok o tome nisu počeli pisati pojedini mediji, su netočni i zlonamjerni", naveli su iz policije odgovarajući na Hinin upit o slučaju nezakonitosti u NP Brijuni te što je poduzeto po svim prijavama odnosno je li utvrđeno da je bilo krivolova i pogodovanja te jesu li pojedinci godinama bili zaštićeni.