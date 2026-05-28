LIJEPA PRIČA IZ KARLOVCA
80 godina Žitoproizvoda: Tvrtka uz čije su proizvode odrasle generacije i dalje je važan akter domaće prehrambene industrije
U vremenu kada domaća prehrambena industrija prolazi kroz snažne tržišne pritiske, rast cijena sirovina i promjene navika potrošača, malo je kompanija koje se mogu pohvaliti kontinuitetom dugim osam desetljeća. Upravo zato obilježavanje 80 godina Žitoproizvoda Karlovac nije tek svečano slavlje jedne tvrtke, nego i priča o industriji koja desetljećima hrani Hrvatsku.
Tvrtka koja je generacijama građana sinonim za kruh, brašno i pekarske proizvode danas predstavlja jednog od najdugovječnijih domaćih proizvođača hrane, a jubilarnu godinu obilježava širenjem proizvodnje i razvojem novih proizvoda pod brendom KARLA.
Svečanost održana prije nekoliko dana u Karlovcu okupila je zaposlenike, umirovljenike, poslovne partnere, predstavnike vlasnika iz Mlinotest Grupe te brojne uzvanike koji su tijekom godina sudjelovali u razvoju kompanije. Među njima su bili i gradonačelnik Karlovca Damir Mandić te županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, kao i veleposlanik Republike Slovenije u Hrvatskoj Gašper Dovžan.
No, priča o Žitoproizvodu puno je veća od same obljetnice.
Riječ je o kompaniji čiji korijeni sežu još u prvu polovicu prošlog stoljeća, kada je na području Banije djelovao poznati Kosov mlin – jedan od temelja kasnije industrijske proizvodnje kruha i brašna u Karlovcu. Nakon Drugog svjetskog rata, 1946. godine, nacionalizacijom privatnih mlinova i pekara započinje stvaranje organiziranog sustava proizvodnje hrane, a 1959. formiranjem Žitnog fonda postavljeni su temelji današnjeg Žitoproizvoda.
Tijekom desetljeća tvrtka je rasla zajedno s gradom. Šezdesetih godina uvodi se pakirani kruh, grade se novi silosi i modernizira proizvodnja, sedamdesetih i osamdesetih Žitoproizvod postaje jedno od prepoznatljivih imena domaće prehrambene industrije, osvaja medalje za kvalitetu i sudjeluje u opskrbi velikih događanja poput Univerzijade.
Najveći izazov stigao je devedesetih: dok je Karlovac bio na prvoj crti bojišnice, proizvodnja u Žitoproizvodu nije stajala. Kamioni tvrtke svakodnevno su dostavljali kruh i peciva građanima i skloništima, a proizvodnja je tijekom ratnih godina prekinuta samo jednom – na svega četiri sata – kada su projektili pogodili tvornički krug i oštetili silose.
Upravo ta otpornost danas se često ističe kao jedna od ključnih vrijednosti kompanije.
Predsjednik Uprave Žitoproizvoda Vanja Hanić poručio je kako 80 godina poslovanja predstavlja prije svega uspjeh ljudi koji su gradili kompaniju kroz generacije.
„Osam desetljeća poslovanja nije samo velika obljetnica nego potvrda da predan rad, kvaliteta i povjerenje kupaca mogu trajati generacijama. Žitoproizvod je kroz sve ove godine ostao dio svakodnevice brojnih obitelji i upravo je to najveća vrijednost koju danas slavimo“, rekao je Hanić.
Posljednjih godina tvrtka prolazi kroz snažnu modernizaciju. Samo u posljednjih pet godina investirano je više od četiri milijuna eura u razvoj, modernizaciju proizvodnje i poboljšanje uvjeta rada zaposlenika.
Posebno važan dio investicijskog ciklusa odnosi se na novu proizvodnu liniju svježe tjestenine kojom je kapacitet proizvodnje povećan četiri puta, čime su otvorene nove tržišne mogućnosti i dodatno ojačana konkurentnost kompanije. Upravo je nova linija svježe i punjene tjestenine KARLA jedan od ključnih razvojnih projekata jubilejske godine.
Žitoproizvod danas drži vodeću tržišnu poziciju u segmentu svježe tjestenine, dok su proizvodi poput fuža, pljukanaca i šurlica postali među najprepoznatljivijima na domaćem tržištu. Dodatnu potvrdu kvalitete donijele su i međunarodne nagrade u Bruxellesu za proizvode KARLA fuži sa Zigante tartufima i KARLA pljukanci Taste of Orient.
Tvrtka je paralelno investirala i u održivost poslovanja. Nova fotonaponska elektrana snage 160 kW već je u probnom razdoblju smanjila potrošnju energije za više od 15 posto te emisiju CO₂ za više od 80 tona godišnje, što je ekvivalent sadnji više od stotinu stabala.
Predsjednik Nadzornog odbora Danilo Kobal osvrnuo se na razvoj poduzeća, izazove kroz različita razdoblja te važnost zajedničkog rada i budućeg razvoja.
„Poduzeće Žitoproizvod kroz desetljeća je raslo zajedno s lokalnom zajednicom. Preživjelo je različita razdoblja te promjene tržišta, država, vlasništva, tehnologija i društva. Unatoč svemu, ostalo je vjerno svojim temeljnim vrijednostima: radu, kvaliteti, suradnji i poštovanju ljudi“, rekao je Kobal.
Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je kako je Žitoproizvod primjer poduzeća koje je kroz desetljeća uspjelo očuvati kvalitetu, prilagoditi se promjenama i ostati važan dio lokalnog gospodarstva.
„Ovakve obljetnice mogu poslužiti kao vrijedan primjer i poticaj drugima – prilika da kroz iskustva uspješnih poduzeća nauče kako razvijati i odgovorno voditi posao, čak i u izazovnim i kriznim vremenima.“, rekao je Mandić.
Županica Martina Furdek-Hajdin navela je kako je Žitoproizvod primjer poduzeća koje uspješno spaja tradiciju i suvremene tržišne izazove, ostajući pritom važan dio identiteta i gospodarstva Karlovačke županije.
„Pamtimo vremena kada je Žitoproizvod imao samo tri vrste kruha – crni, polubijeli i bijeli. Sjećam se da je moja baka uvijek kupovala crni kruh i upravo je taj miris nešto što pamtite iz djetinjstva. To su uspomene koje vrijedi čuvati, ali istovremeno treba odgovarati i na nove izazove, suvremene trendove i potrebe tržišta, koje su danas znatno veće. U toj utakmici prilagodbe i razvoja Žitoproizvod postiže dobre rezultate“, rekla je Martina.
Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je dodjela priznanja zaposlenicima za dugogodišnji rad te zahvala umirovljenicima koji su ostavili snažan trag u razvoju kompanije. Time je simbolično odana počast generacijama radnika koje su sudjelovale u stvaranju priče duge 80 godina.
U povodu jubileja tvrtka je uručila i donacije udrugama Frendofon i Jak kao Jakov, potvrdivši kako društvena odgovornost ostaje važan dio njezina djelovanja.
Program je dodatno obogaćen projekcijom filma o razvoju kompanije i nastupom dječjeg zbora Švarča, koji je simbolično zaokružio večer posvećenu prošlosti, ljudima i budućnosti.
Nakon osam desetljeća poslovanja, Žitoproizvod Karlovac danas više nije samo tvrtka koja proizvodi kruh i brašno. To je kompanija koja je preživjela rat, tranziciju i gospodarske krize, modernizirala proizvodnju, osvojila nova tržišta i ostala dio svakodnevice generacija građana – od prvog kruha na obiteljskom stolu do suvremenih proizvoda koji danas konkuriraju na regionalnom tržištu.
