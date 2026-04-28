Muskov odvjetnik na suđenju protiv Altmana: OpenAI je "oteo dobrotvornu organizaciju"

Musk tuži OpenAI te njegove čelnike Sama Altmana i Grega Brockmana, tvrdeći da su izdali njega i javnost napuštanjem prvotne misije tvrtke koja je stvorila ChatGPT da bude kontrolor umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva i da su pretvorili neprofitnu organizaciju u privatnu kompaniju usmjerenu na profit.