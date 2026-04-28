Veleposlanica McGraw: Kad se izgradi Pantheon, u Hrvatsku će doći najveće tvrtke iz SAD-a

28. tra. 2026. 21:32
Pantheon
Na marginama summita Inicijative triju mora, veleposlanica SAD-a Nicole McGraw je istaknula hrvatski potencijal za jačanje gospodarskih i trgovinskih odnosa te dolazak američkih tvrtki u zemlju i najavila daljnje povezivanje SAD-a i Hrvatske.

Na pitanje koje će sporazume potpisati i kako će ojačati veza SAD-a i Hrvatske veleposlanica McGraw je rekla za HRT da je ministar energetike Wright došao s velikim američkim izaslanstvom.

- Shvaćaju koliko je važna energetska sigurnost. Danas ćemo potpisati monumentalne ugovore. Ovo nazivamo zlatnim dobom odnosa SAD-a i Hrvatske. Potpisat ćemo sporazum o gradnji centra vrijednog 50 milijarda dolara, a to je najveće ulaganje u hrvatskoj povijesti. To je i najveće ulaganje u srednju i istočnu Europu u povijesti. Vidite koliko je Hrvatska važna. Potpisat ćemo i okvirni sporazum o Trumpovu cjevovodu. Riječ je o stvaranju mreže za LNG, ukapljeni zemni plin. Okrećemo se prema energetskoj budućnosti. Tu je i nuklearni sporazum. Počinjemo raditi na nuklearnoj suradnji. Ovo je nevjerojatna  prilika. Ja to nazivam zlatnom erom odnosa SAD-a i Hrvatske, istaknula je McGraw.

Upitana možemo li u budućnosti očekivati da će američki fondovi i tvrtke biti upleteni u projekte, na primjer, oko nuklearne energije, te hoće li SAD poduprijeti Južnu interkonekciju, veleposlanica McGraw je odgovorila - apsolutno.

- Rekla bih, kada se izgradi podatkovni centar, kada u Hrvatskoj budemo imali UI, doći će i sve najveće tvrtke iz SAD-a. Što se tiče Južne interkonekcije, imamo na umu američku tvrtku koja će pomoći u izgradnji toga. Sada američke tvrtke naveliko dolaze u Hrvatsku. Vide prilike. Shvaćaju da je premijer imao viziju prije 10 godina kad je izgradio terminal za LNG na Krku, vide stratešku vrijednost toga te da je Hrvatska u srednjoj Europi. Smatraju to prednošću. Hrvatska je NATO-ova saveznica i dio EU-a. Mnogo je prednosti kad si u sigurnoj državi poput Hrvatske. Američki ulagači doći će u velikom broju, naglasila je McGraw.

Hrvatska je uzoran NATO-ov saveznik

Predsjednik SAD-a Donald Trump nedavno je bio izrazito glasan vezano za budućnost toga saveza te raspodjelu tereta među saveznicima. Na pitanje gdje je Hrvatska u svemu tome veleposlanica je potvrdila da je Hrvatska lani uložila više od 2% BDP-a za obranu.

- Idete prema cilju od 3,5% i konačnih 5%. Fantastična je NATO-ova saveznica. Predsjednik Trump želi da Europa bude jaka. Hrvatska je veoma dobar primjer toga, izjavila je McGraw.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

